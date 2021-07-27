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Какие соки безопасно пить утром

Сельдерейный сок

Этот чудо-сок способствует очищению печени (что очень актуально в условиях современного образа жизни). А также практически не содержит калорий. Советуем пить его через 15-30 минут после пробуждения или сразу после еды. 

Свекольный сок

Как и сок сельдерея, он помогает выводить токсины из печени. Но помимо этого, свекла содержит еще и бетаин - вещество, повышающее функциональность печени. 

Арбузный сок

Такой напиток очень хорошо восполняет водный баланс организма. В арбузе также содержится много витаминов С и А, которые не только укрепляют иммунную систему, но и сохраняют нашу кожу здоровой. Но стоит помнить, что в этом соке присутствует также достаточное количество сахара, - не злоупотребляйте. 

Зеленый сок

Зеленые соки обычно выглядят так: капуста/шпинат, петрушка, яблоко, лимон, огурец и сельдерей. Их еще иначе называют "напитком молодости", и не зря: в них содержится большое количество питательных веществ, заряжающих организм энергией.

Апельсиново-морковный сок 

Такой напиток - отличная иммунная поддержка.  Также в нем много магния и цинка. Единственный минус: апельсиново-морковный сок способен повысить уровень сахара в крови, поэтому употребляйте его в умеренных количествах. 

Лимонно-имбирный сок

Этот сок способен укрепить иммунную систему. В нем много витаминов А, С, В1 и В2, цинка, магния, кальция, фосфора, натрия и железа.

Bazaar


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