Помощник от отеков: как работает кофеин в косметике

Кофе один из самых спорных продуктов, а дебаты между его противниками и почитателями не утихают годами. Кто-то уверен, что ароматный напиток придает сил и замедляет старение, кто-то - винит едва ли не во всех смертных грехах. На вопрос "пить или не пить" каждый ответит для себя самостоятельно, а вот на косметические средства с добавлением кофеина мы рекомендуем обратить внимание даже тем, кто давно отказался от тонизирующего напитка.

Что такое кофеин

Кофеин - прозрачное кристаллизующееся вещество, которое еще 200 лет назад выделил из кофейных зерен немецкий химик Фридлиб Фердинанд Рунге. Кофеин стимулирует сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы, отлично справляясь с последствиями как бессонной ночи, так и плотного обеда. Кофеин способствует быстрому увеличению количества циклического аденозинмонофосфата (АМФ), а прозе говоря - стимулирует самые разнообразные процессы в клетках: от жиросжигания до клеточной регенерации.

В уходе за лицом

Кофеин часто можно встретить в составе косметики по уходу за лицом. Например, в средствах для области вокруг глаз кофеин помогает снять уже сформировавшийся отек или не допустить его в будущем, эффективно борется с мешками под глазами и слегка тонизирует кожу, визуально делая ее более подтянутой и молодой. Маска кофеином быстро избавит вас от последствий веселой вечеринки, буквально преображая кожу и заряжая ее энергией.

В составе косметики для сухой кожи кофеин тоже желанный гость - он стимулирует выработку липидов, необходимых для создания защитной мантии на поверхности эпидермиса. По этой же причине кофеин можно встретить в составе омолаживающей косметики, поскольку с возрастом наша кожа теряет способность вырабатывать достаточное количество липидов и становится сухой, а на сухой коже, как известно, быстрее появляются морщины.

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