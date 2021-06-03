Как выбрать крем для рук? - Советы экспертов - ФОТО

Правильно подобранный крем для рук выполняет сразу несколько функций: увлажняет и питает кожу, замедляет процесс старения и появления на коже рук возрастных пятен, защищает от вредного воздействия на кожу ультрафиолета.

Увлажняющий крем для рук

Основные составляющие любого увлажняющего крема для рук - это вода и масло, соотношение которых и отличает один продукт от другого. Обладательницам сухой кожи лучше выбрать увлажняющий крем на масляной основе, а обладательницам нормальной или жирной кожи - крем на водной основе. Один из наиболее распространенных ингредиентов в увлажняющих кремах для рук - гиалуроновая кислота в сочетании с керамидами, которая не только делает кожу рук более гладкой и шелковистой, но и позволяет ей восстановить природный баланс влаги. Кроме того, в состав формул большинства увлажняющих средств входят натуральные масла - например, миндальное масло, масло жожоба, обладающие отличными увлажняющими свойствами.

Антивозрастной крем для рук

Основанные на базе увлажняющего крема и обладающие способностью замедлить старение кожи, антивозрастные крема для рук отличаются куда более сложной формулой, в состав которой, помимо стандартных увлажняющих ингредиентов, входят вещества, стимулирующие восстановление кожи. Наиболее распространенные ингредиенты антивозрастных кремов для рук - витамины С и Е, одновременно и способствующие восстановлению естественного баланса влаги кожи, и делающие ее более молодой. Витамин Е защищает кожу и стимулирует процесс регенерации клеток кожи, за счет чего она становится более гладкой и молодой. Витамин С стимулирует выработку коллагена.

Существует целый ряд ингредиентов, эффективность которых в замедлении процесса старения кожи доказана лабораторными исследованиями. Так, например, в состав множества дорогостоящих кремов для рук входит ретинол, необходимый для роста новых клеток и замедляющий процесс старения кожи. Еще один популярный ингредиент - EGF, омолаживающий комплекс, созданный из 53 аминокислот и направленный на стимулирование обновления клеток и выработки коллагена. За синтез комплекса EGF его создатель, американский ученый Стэнли Коэн, в 1986 году получил Нобелевскую премию. Исследования показали, что комплекс EGF способствует заживлению ран и ожогов, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Кроме того, в состав формул антивозрастного крема для рук очень часто входят пептиды, антиоксиданты, блокирующие разрушительное воздействие на клетки кожи свободных радикалов, комплекс коэнзим Q10, а также ингредиенты, защищающие кожу рук от вредного воздействия ультрафиолета. Поскольку нежная и тонкая кожа рук особенно уязвима к прямым солнечным лучам, именно ультрафиолет зачастую становится причиной раннего появления на коже рук характерных возрастных пятен.

Силиконовый крем для рук

Силиконовый крем для рук - совершенно отдельный вид косметики, который можно назвать профессиональным. Главная цель силиконового крема для рук - защита кожи рук от воздействия растворов солей, кислот и щелочей. Силиконовым кремом для рук можно пользоваться перед любыми хозяйственными работами, чтобы сохранить кожу рук нежной и ухоженной.

Основа силиконового крема для рук - глицерин, минеральное масло и современные силиконы. Благодаря специальной формуле силиконовый крем для рук словно образует на коже незаметную, но очень прочную пленку - барьер, за который не могут проникнуть вредные химические вещества. Одно из главных достоинств силиконового крема для рук - в том, что он не нарушает естественный водно-жировой баланс кожи и по завершении необходимых работ, после тщательного мытья рук с мылом, исчезает без следа. Кроме того, силиконовый крем для рук обладает и рядом других полезных свойств: он смягчает, увлажняет кожу, эффективно устраняет сухость и шелушение, не мешает коже "дышать". Входящий в состав силиконового крема глицерин способствует восстановлению естественного баланса влаги в клетках кожи.

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