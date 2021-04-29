5 способов худеть во время сна - ФОТО

Процесс похудения обычно ассоциируется с чем-то тяжелым и долгосрочным: нужно составить план тренировок, скорректировать питание и постоянно мотивировать себя. Но эксперты в области диетологии нашли несколько способов, которые помогут худеть во время сна. Мы подробнее расскажем о простых привычках, которые помогут стать стройнее.

Пейте протеиновый коктейль

Принято считать, что если вы хотите похудеть, то лучше не есть перед сном, а то и вовсе отказаться от ужина. Однако ученые Университета Флориды в ходе исследования выяснили, что участники эксперимента, которые потребляли за 30-60 минут до сна 150 мл протеинового коктейля, худели быстрее, чем те, кто ложился спать голодным. Кроме того, у любителей выпить (белковый коктейль) со временем ускорился метаболизм и понизилось давление.

Выключайте свет

Научный журнал Biological Rhythms опубликовал доклад о том, как свет влияет на качество сна и на вес. Как выяснилось, даже тусклый свет может помешать восстановлению организма, поэтому засыпать под работающий телевизор - плохая идея. Низкое качество сна со временем обязательно скажется на весе и состоянии кожи.

Планируйте следующий день

С утра мотивация чаще всего на нуле, поэтому планировать день лучше накануне. Приготовьте полезный обед, положите форму для йоги в сумку, сделайте заготовку для полезного завтрака (можно замочить в кокосовом молоке семена чиа или овсянку). Тогда вы спокойно уснете, зная, что подготовились к следующему дню. А после пробуждения будет проще придерживаться намеченного плана.

Регулируйте отопление

Медицинский журнал Diabetes провел эксперимент и выяснил, что добровольцы, которые спали при температуре 19°C, увеличили запасы бурого жира (полезный тип жира в организме, который способствует сжиганию калорий). Те, кто спал в комфортной температуре 23°C, не смогли похвастаться подобными успехами. Если вам трудно заснуть в холоде, то можно надеть теплые носки.

Установите будильник

Согласно исследованию Университета Бригама Янга, женщины, которые каждый день просыпаются примерно в одно время, весят меньше, чем те, кто не придерживается режима. Большую роль в вопросах похудения играет количество и качество сна: организму на восстановление нужно около 8 часов. Даже незначительный дефицит сна повышает аппетит и способствует набору веса.

elle.ru