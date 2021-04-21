5 главных угроз для здоровья волос - ФОТО

К сожалению, около 80% женщин имеют те или иные проблемы с волосами. Но мы знаем, как их решить!

Секущиеся концы

Конечно, проблемы ломкости волос на концах напрямую зависят от механического воздействия. Злоупотребление феном, краской и утюжками непреодолимо заставляет волосы ломаться. Но эту проблему легко решить, подстригая "износившиеся" концы каждые 3-4 недели. Если волосы все равно ломаются, время задуматься о своем рационе.

Что делать?

Секущиеся волосы "обожают" касторовое, миндальное и оливковое масло. Смажьте маслом голову, после этого оберните ее полотенцем, а через час хорошенько промойте с шампунем. В конце процедуры ополосните волосы заваренным чаем, настоем ромашки или липового цвета.

Ломкие волосы

Ломкие волосы просто кричат о неполадках в кишечнике. В некоторых случаях ломкость свидетельствует о потере влаги волосяным стержнем. Посему для начала попробуйте укрепить волосы народными средствами. Если же улучшение не наступило - бегом к терапевту.

Что делать?

Вот одна из самых действенных процедур: к измельченному листу алоэ добавьте по столовой ложке меда и касторового масла. Получившуюся смесь взбейте с одним желтком и чайной ложкой коньяка.

Тусклые волосы

Это говорит о недостатке гладкости каждого волоса в отдельности, а также выгорании пигмента (естественного или искусственного). Однако главная причина тусклости - низкий гемоглобин. Женщины по природе своей чаще страдают железодефицитной анемией, потому как месячные и роды - главная причина потери железа.

Что делать?

Подпитывайте организм тирозином - ешьте миндаль, авокадо, молочные продукты, кунжут и тыквенные семечки. Не забывайте о цинке, истончение волос говорит о его нехватке в организме, а ведь в цинке нуждаются не только волосы! Балуйте себя устрицами, креветками, раками.

Сухие волосы

К таким неприятно даже дотронуться, их чрезвычайно тяжело уложить, заплести, завязать в пучок. Такие проблемные волосы просто "просят" вас проконсультироваться у нефролога - сухость кожи головы и волос встречается при заболеваниях почек. И еще, возможно, у вас нехватка витаминов А, В, С, а также дефицит белка.

Что делать?

Обратите внимание на средства по уходу за волосами (шампуни, кондиционеры, маски), содержащие экстракт бамбука: они укрепляют и оживляют тонкие, тусклые, сухие волосы, придают им объем и при этом не перегружают.

Волосы выпадают

Катастрофическое выпадение волос приводит вас в ужас? Не паникуйте. Проанализируйте ситуации, в которых вы находились последние полгода. Причина выпадения волос может быть в эндокринных нарушениях.

Что делать?

Через два-три месяца состояние должно улучшиться. Если этого не произошло, сдайте анализ крови на сахар. Именно выпадение волос может быть первыми признаками сахарного диабета, при котором нарушается микроциркуляция в мелких капиллярах, питающих волосяные луковицы.

Ранняя седина

Волосы посеребрились - появилась седина. В опасности - поджелудочная железа и щитовидка. В этом случае важно исключить гормональную дисфункцию.

Что делать?

Ешьте меньше соли и кислой пищи, не переутомляйтесь, не подвергайте себя стрессам.

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