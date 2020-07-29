Что нужно есть, чтобы ускорить рост волос? - ФОТО

Длинные роскошные волосы хочет иметь каждая, но порой кажется, что волосы растут слишком долго. Если вы хотите ускорить их рост, попробуйте пересмотреть свой рацион питания и включить в него продукты, которые помогут вам в этом.

УСТРИЦЫ

Устрицы - это чистый белок и помимо прочего, эти морские жители богаты цинком, который способствует росту волос, а также делает их более шелковистыми. Если же у вас нет возможности добавить этот деликатес в свой ежедневный рацион, то можете заменить его говяжьей печенью или пшеничными отрубями, также богатыми этим элементом.

ЛОСОСЬ

Ученые говорят, что регулярное употребление в пищу лосося способствует предотвращению выпадения волос и стимулирует их рост. Это связано с тем, что рыба богата кислотами Омега-3, железом и витамином В12. В качестве альтернативного варианта также подойдет рыбий жир.

ЯЙЦА

Ни для кого не секрет, что полезные вещества, полученные организмом из пищи, усваиваются гораздо лучше, чем витамины и другие пищевые добавки. Поэтому для ускорения роста волос увеличьте потребление яиц, богатых белком и лейцином-веществом, ответственным за деление клеток.

МИНДАЛЬ

В 30 граммах миндаля содержится почти суточная норма витамина Е, который необходим организму для укрепления структуры волосяной луковицы. Кроме того, в этих орехах содержатся витамины группы В и жирные кислоты.

ЧЕЧЕВИЦА

Железо - еще один важный элемент, отвечающий за здоровье волос. А как известно, чечевица - растение, содержащее рекордное количество этого вещества. Кроме того, в ее состав входит важный для роста волос белок. Чем не повод освоить несколько рецептов приготовления блюд из этого продукта?

КУРИЦА

Если принять во внимание тот факт, что наши волосы на 80% состоят из кератина, то неудивительно, что его дефицит приводит к их выпадению. Чтобы предотвратить этот процесс, добавьте в свой рацион мясо курицы, кролика или индейки, так как оно богато животным белком, который способствует выработке кератина.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ

Как ни странно, но препараты на основе тыквенного масла могут спасти даже от облысения. Все потому, что в нем содержится огромная концентрация витаминов группы В, которые не только укрепляют структуру волос, но и могут поспособствовать здоровью кожи головы.

Х. Зейналова

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