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Почему не стоит пить во время еды? - 3 причины

24 июля 2020 15:36

7 советов для правильного питания в офисе

Большую часть времени мы находимся в офисе, где так много соблазнов: на общей кухне стоят сладости к чаю, кто-нибудь из коллег постоянно отмечает день рождения, и вы ну просто обязаны проявить уважение и съесть кусок тортика в честь такого события. А когда подруги зовут на обед в новую пекарню - разве можно им отказать? Да, в таких ситуациях очень сложно удержаться и не испортить диету. Поэтому мы решили рассказать о правилах, следование которым позволит противостоять офисным искушениям и спасти фигуру.

Организуйте ящик для перекусов

В офисной тумбочке стоит выделить место для полезных снеков. Можете положить туда орехи, сухофрукты, хлебцы. И берите на кофебрейки свои перекусы.

Не повторяйте за сослуживицами

Согласно американским исследованиям, женщины склонны копировать пищевые привычки подруг, да и всего женского окружения в целом. Так что помните: если за соседним рабочим столом коллега уплетает конфеты, это вовсе не значит, что вы можете себе позволить то же самое.

Купите тумблер для воды

Да, все мы знаем, что нужно пить хотя бы 2 литра в день. Но увы, мы часто об этом забываем. И неудивительно: бегать на кухню каждый раз, чтобы выпить стакан воды - очень неудобно. Именно поэтому вас спасет бутылочка-тумблер, которая будет стоять у вас на столе и сопровождать на совещаниях.

Предупредите коллег о диете

Если ваше окружение на работе будет знать о ваших намерениях, станет намного проще. Скорее всего, они отнесутся с пониманием и не будут предлагать полакомиться привезенными из командировки сладостями.

Питайтесь регулярно

Есть две системы питания, которые больше всего полюбились ЗОЖ-адептам: шестиразовое и более классическое трехразовое. Исследования подтверждают эффективность и того, и другого. Однако преимущество традиционного "завтрак-обед-ужин" в том, что организм менее подвержен чувству голода, каким бы парадоксальным нам это ни казалось.

Делайте спортивные перерывы

Если в бизнес-центре (или поблизости с ним) есть спортзал, выделите 40 минут на барре или растяжку перед ланчем. После тренировки диетологи рекомендуют сделать выбор в пользу сложных углеводов, например риса. А дополнить его лучше высокобелковыми продуктами - мясом или тунцом. И самое главное - воздержитесь от якобы полезных батончиков, в которых сахара столько же, сколько в шоколадных конфетах. С таким перекусом все ваши старания пойдут насмарку.

Ешьте не за рабочим столом

Эту ошибку совершают многие из нас - отсюда риск переедания и общая усталость в конце дня. На пище нужно фокусироваться. А потому, если есть возможность, во время обеденного перерыва всегда лучше выходить из офиса - тогда продуктивность дальнейшей работы значительно повысится и к вам наконец придет энтузиазм.


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