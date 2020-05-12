7 продуктов для счастья - Что есть для хорошего настроения?

От уровня серотонина и дофамина зависит не только работа нашего мозга, но и настроение, ощущение полноты жизни и радости. Чем он выше - тем меньше шансов у грусти и печали. Эти нейромедиаторы нормализуют артериальное давление, улучшают сон, а также придают нам сил и энергии на весь день.

Возможно, вы не раз читали о чудесных продуктах питания, после употребления которых ваша депрессия буквально "пройдёт сама". Однако будьте осторожны с такими заявлениями. На самом деле всё не так однозначно.

В организме каждого человека есть четыре химические вещества, которые ещё называют "квартетом счастья": эндорфин, серотонин, дофамин и окситоцин. Действительно, некоторые продукты, которые мы употребляем, благодаря своему составу могут влиять на выброс гормонов, что может улучшить настроение и избавить от каких-то мрачных мыслей. Тем не менее, согласно многочисленным исследованиям, ясно, что не существует пищи, которая избавит от депрессивного расстройства, словно по мановению волшебной палочки.

Так что, если вы страдаете от клинической депрессии, то, прежде всего, выполняйте указания лечащего врача и принимайте выписанные лекарства. В этом случае соблюдение здоровой диеты, в том числе употребление продуктов, повышающих уровень серотонина и дофамина, является просто разумной стратегией поведения. Если же у вас нет депрессии, а всего лишь плохое настроение или отсутствие энергии, то эта пища действительно является самым настоящим "лекарством от печали и тоски".

Уровень серотонина и дофамина в нашем организме снижается по многим причинам. И депрессия - далеко единственная из них. Это также:

Стресс. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров, сахара, обработанных продуктов и прочего.

Заболевания щитовидной железы.

Лекарственные препараты, снижающие выработку серотонина и дофамина.

Это свидетельствует о том, что здоровое питание - не менее важно, чем регулярные посещения врача. Итак, чем же питаться, чтобы "заставить" ваш организм вырабатывать побольше серотонина и дофамина?

1. Овёс

Этот продукт относится к группе "умных" углеводов. Что это означает? Он оказывает успокаивающее действие на ваш мозг. Этот полезный злак является источником сложных углеводов, а также стимулирует производство триптофана - α-аминопропионовой кислоты, из которой синтезируется серотонин.

Так что, если вы начинаете утро с овсянки с ягодами - получаете заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.

2. Бананы

Бананы - один из самых великолепных продуктов, который вы можете съесть, если хотите повысить уровень серотонина и дофамина в организме. Естественно, что даже 10 бананов не излечат вас от депрессии, но являются самым настоящим кладезем энергии, оптимизма и здоровья. Как такое возможно? Вот чем полезны эти фрукты:

Стимулируют производство триптофана

Содержат витамины А, С, К и В6: основные компоненты, задействованные в синтезе и метаболизме таких нейротрансмиттеров как серотонин и дофамин.

Бананы богаты натуральным сахаром, который в сочетании с волокном, содержащимся в них, придаёт сил и энергии.

3. Яйца

Многие люди сейчас стараются употреблять меньше яиц, потому что боятся увеличения уровня холестерина в крови. Однако учёные доказали, что яйца нисколько не вредят, а наоборот - даже полезны. Ведь содержат "хороший холестерин" - ЛПВП. Это вовсе не означает, что следует употреблять их трижды в день. Всё хорошо в меру.

Кроме того, яйца, как и молочные продукты, помогают организму вырабатывать триптофан и витамин В6, которые необходимы при производстве серотонина и дофамина.

4. Шоколад

Не надеялись увидеть шоколад в этом списке? Ну вот, теперь можете со спокойным сердцем наслаждаться этим лакомством, особенно в первой половине дня. 30 граммов - вполне достаточно для хорошего настроения.

Помимо того, что шоколад является одним из лучших продуктов для повышения уровня серотонина и дофамина, он также содержит экзорфин - природное обезболивающее, и теобромин - вещество, похожее на кофеин, которое придаёт энергию.

5. Ананас

Мы часто забываем, насколько экзотические плоды полезны для здоровья. Например, ананас следует включать в рацион обязательно. Почему? Вот только несколько причин:

Ананасы снижают тревожность и беспокойство, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Они богаты витамином С и полезны для кровообращения, помогают лучше концентрироваться и выполнять задачи.

Они незаменимы в качестве десерта на ужин, поскольку помогают организму вырабатывать мелатонин, гормон сна.

6. Лосось

Рыба, которая является основой скандинавской диеты, очень полезна для организма. Например, лосось и скумбрия богаты витаминами группы В, необходимы для производства серотонина и дофамина. Кроме того, нашему мозгу нужны ненасыщенные жирные кислоты, например, омега-3. Они улучшают память, настроение и концентрацию.

7. Нут

Из всех продуктов, которые вызывают выброс серотонина и дофамина, нут (или фасоль гарбанзо) - самый популярный и распространённый. Его использовали в пищу в течение многих веков в самых разных странах.

Во всём мире люди любят эту вкуснейшую "фасоль" за способность улучшать настроение и наполнять энергией. Может быть, поэтому хумус - блюдо, которое состоит из нута, оливкового масла и паприки, - одно из самых популярных лакомств на Ближнем Востоке.

Возможно, вы уже время от времени употребляете продукты, которые мы перечислили в этом списке. Постарайтесь каждый день включать их в свой рацион. Ведь здоровый образ жизни невозможен без здорового питания. Спорт и эмоциональный настрой - очень важны, но если не следить за питанием - ощутимого эффекта они не принесут.

Так что балуйте себя бананами, нутом и даже шоколадом, не забывайте о физических упражнениях, и хорошее настроение гарантируется!

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