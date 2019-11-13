Прелести беременности: 10 смешных иллюстраций о будущих мамах - ФОТО

В период беременности тело женщины трансформируется, все процессы в организме идут по другому принципу. Порой будущей маме сложно свыкнуться со всеми этими изменениями.
Все беременные похожи друг на друга в этот период. Забавные иллюстрации дизайнера Line Severinsen как нельзя лучше показывают все трудности, с которыми сталкиваются леди с животиком.
Это 10 чертовски смешных иллюстраций, глядя на которые все мамочки в один голос скажут: "О, да это же я!"
Найти удобную позу для сна? Миссия невыполнима!
Это может случиться где угодно и когда угодно...
Депиляция превращается в кромешный ад.
То, что больше всего на свете тебя интересует в этот период.
Новая пара туфель, говорите?
Женщина превращается в капризного ребенка...
"Я тоже хочу шоколадку!"
Сцена, напоминающая фильм "Чужие"
И куда подевалась моя грация?!
Скажи "нет" узкой обуви со шнурками!
Ежедневные приседания превращаются в настоящее испытание...
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook