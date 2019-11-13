Прелести беременности: 10 смешных иллюстраций о будущих мамах - ФОТО

В период беременности тело женщины трансформируется, все процессы в организме идут по другому принципу. Порой будущей маме сложно свыкнуться со всеми этими изменениями.

Все беременные похожи друг на друга в этот период. Забавные иллюстрации дизайнера Line Severinsen как нельзя лучше показывают все трудности, с которыми сталкиваются леди с животиком.

Это 10 чертовски смешных иллюстраций, глядя на которые все мамочки в один голос скажут: "О, да это же я!"

Найти удобную позу для сна? Миссия невыполнима!

Это может случиться где угодно и когда угодно...

Депиляция превращается в кромешный ад.

То, что больше всего на свете тебя интересует в этот период.

Новая пара туфель, говорите?

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И куда подевалась моя грация?!

Скажи "нет" узкой обуви со шнурками!

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