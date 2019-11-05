Модельная диета Беллы Хадид

В чем секрет идеальной фигуры Беллы Хадид? Ответ очень прост: одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира придерживается правильного питания на регулярной основе. Об этом в своем недавнем интервью рассказал ее диетолог Чарльз Пасслер, услугами которого также пользуются Адриана Лима и Наоми Уоттс.

"Я помогаю своим клиентам понять, что их общее состояние здоровья - это результат образа жизни. Правильные привычки и способ питания помогают достичь различных целей: похудеть, улучшить качество сна или физическую выносливость", - говорит доктор Пасслер.

Он считает, что экстренная диета не решает проблему в долгосрочной перспективе. Держать себя в форме нужно 365 дней в году.

"Нужно есть белки, полезные жиры и много-много овощей, не содержащих крахмала. Углеводы стоит употреблять вместе с белками и жирами - тогда тело будет в первую очередь использовать углеводы в качестве топлива. Таким образом, вы будете чувствовать энергию и снизите количество потребляемых калорий. Это самый действенный и простой тип питания для поддержания веса", - советует Пасслер.

Диетолог также рекомендует не отказываться от полезных жиров, которые содержатся в лососе, авокадо и орехах.

"Они насыщают, положительно влияют на работу мозга и обеспечивают организм энергией", - утверждает Пасслер.

Bazaar.ru

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