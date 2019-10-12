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12 октября 2019 10:00

4 рецепта детокс-воды для плоского живота - ФОТО

Мы только перешли в свитеры, и уже решили, что раз талию не видно, то можно не беспокоиться о ее стройности. Но порой хочется и продемонстрировать прекрасную физическую форму, надев облегающее платье. Поэтому рекомендуем порой делать детокс, чтобы живот был плоским. 

Делимся рецептами детокс-воды, которые выручат вас:

Огурец с лимоном

  • ½ огурца
  • 1 лимон
  • несколько веточек мяты
  • вода

Пейте напиток натощак. Лимонный сок помогает запустить пищеварительную систему и благотворно влияет на состояние кожи.

Клубника с базиликом

  • 10 ягод клубники, свежей или замороженной
  • 2 лимонные дольки
  • свежевыжатый сок из ½ лимона
  • горсть свежих листьев базилика
  • вода

Клубника отличается высоким содержанием антиоксидантов, калия, витамина С, а базилик обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Имбирь с мятой

  • 1 огурец
  • свежий корень имбиря
  • 2 лимона
  • свежие листья мяты
  • гималайская соль
  • вода

Имбирь помогает не только при простудных заболеваниях, но и при расстройстве желудка.

Манго и ананас

  • ананас
  • манго
  • несколько ломтиков лимона
  • вода

Ананас содержит бромелаин, противовоспалительный фермент. Манго помогает улучшить пищеварение и предотвратить вздутие.

Н. Гасымова


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