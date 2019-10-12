4 рецепта детокс-воды для плоского живота - ФОТО

Мы только перешли в свитеры, и уже решили, что раз талию не видно, то можно не беспокоиться о ее стройности. Но порой хочется и продемонстрировать прекрасную физическую форму, надев облегающее платье. Поэтому рекомендуем порой делать детокс, чтобы живот был плоским.

Делимся рецептами детокс-воды, которые выручат вас:

Огурец с лимоном

½ огурца

1 лимон

несколько веточек мяты

вода

Пейте напиток натощак. Лимонный сок помогает запустить пищеварительную систему и благотворно влияет на состояние кожи.

Клубника с базиликом

10 ягод клубники, свежей или замороженной

2 лимонные дольки

свежевыжатый сок из ½ лимона

горсть свежих листьев базилика

вода

Клубника отличается высоким содержанием антиоксидантов, калия, витамина С, а базилик обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Имбирь с мятой

1 огурец

свежий корень имбиря

2 лимона

свежие листья мяты

гималайская соль

вода

Имбирь помогает не только при простудных заболеваниях, но и при расстройстве желудка.

Манго и ананас

ананас

манго

несколько ломтиков лимона

вода

Ананас содержит бромелаин, противовоспалительный фермент. Манго помогает улучшить пищеварение и предотвратить вздутие.

Н. Гасымова