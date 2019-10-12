4 рецепта детокс-воды для плоского живота - ФОТО

Мы только перешли в свитеры, и уже решили, что раз талию не видно, то можно не беспокоиться о ее стройности. Но порой хочется и продемонстрировать прекрасную физическую форму, надев облегающее платье. Поэтому рекомендуем порой делать детокс, чтобы живот был плоским.
Делимся рецептами детокс-воды, которые выручат вас:
Огурец с лимоном
- ½ огурца
- 1 лимон
- несколько веточек мяты
- вода
Пейте напиток натощак. Лимонный сок помогает запустить пищеварительную систему и благотворно влияет на состояние кожи.
Клубника с базиликом
- 10 ягод клубники, свежей или замороженной
- 2 лимонные дольки
- свежевыжатый сок из ½ лимона
- горсть свежих листьев базилика
- вода
Клубника отличается высоким содержанием антиоксидантов, калия, витамина С, а базилик обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Имбирь с мятой
- 1 огурец
- свежий корень имбиря
- 2 лимона
- свежие листья мяты
- гималайская соль
- вода
Имбирь помогает не только при простудных заболеваниях, но и при расстройстве желудка.
Манго и ананас
- ананас
- манго
- несколько ломтиков лимона
- вода
Ананас содержит бромелаин, противовоспалительный фермент. Манго помогает улучшить пищеварение и предотвратить вздутие.
Н. Гасымова