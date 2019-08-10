Как правильно загорать? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова

Изменившаяся погода особенно расстроила тех, кто еще не успел загореть. Но, август может еще удивить жаркими днями, так что вооружаемся информацией и ждем солнце.

Читайте советы для правильного загара, которыми с Lady.Day.Az поделилась врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова.

Жирная кожа

При жирной и пористой коже рекомендуется перед нанесением солнцезащитного крема убрать все излишки жира, хорошо очистив кожу мылом или другими чистящими средствами. Нельзя использовать средства содержащие масла и жир.

Если во время загара или после вы почувствуете зуд, раздражение, покраснение, то протрите кожу хлоргексидином и траумель мазью.

Смешанная или комбинированная кожа

При таком типе кожи можно чередовать SPF-крема с маслами. Кожу вокруг глаз и губы необходимо увлажнять и защищать.

Сухая кожа

Смело используйте масла, крема, и солнцезащитные средства. Не забывайте сначала увлажнять кожу, а затем защищать.

Чувствительная кожа

У всех типов кожа может быть чувствительной. Если нарушен баланс, кожа не здорова, имеются акне, розацеа и т.д., рекомендуется использовать крема содержащие бепантен, алоэ-вера, без химикатов и раздражителей. Также стоит использовать крем SPF-50.

Нормальная кожа

К сожалению, этот тип встречается очень редко. Но принцип тот же - увлажнение и защита.

Морщинистая кожа

Зрелая морщинистая кожа - это не тип, а возрастные особенности. Такую кожу необходимо максимально увлажнять и защищать. Используйте крема содержащие гиалуроновую кислоту, витамины, пептиды и конечно SPF-фактор.

ВАЖНО: До и после загара осмотрите кожу на изменения.

Н. Гасымова

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