Как правильно загорать? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова

Изменившаяся погода особенно расстроила тех, кто еще не успел загореть. Но, август может еще удивить жаркими днями, так что вооружаемся информацией и ждем солнце.
Читайте советы для правильного загара, которыми с Lady.Day.Az поделилась врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова.
Жирная кожа
При жирной и пористой коже рекомендуется перед нанесением солнцезащитного крема убрать все излишки жира, хорошо очистив кожу мылом или другими чистящими средствами. Нельзя использовать средства содержащие масла и жир.
Если во время загара или после вы почувствуете зуд, раздражение, покраснение, то протрите кожу хлоргексидином и траумель мазью.
Смешанная или комбинированная кожа
При таком типе кожи можно чередовать SPF-крема с маслами. Кожу вокруг глаз и губы необходимо увлажнять и защищать.
Сухая кожа
Смело используйте масла, крема, и солнцезащитные средства. Не забывайте сначала увлажнять кожу, а затем защищать.
Чувствительная кожа
У всех типов кожа может быть чувствительной. Если нарушен баланс, кожа не здорова, имеются акне, розацеа и т.д., рекомендуется использовать крема содержащие бепантен, алоэ-вера, без химикатов и раздражителей. Также стоит использовать крем SPF-50.
Нормальная кожа
К сожалению, этот тип встречается очень редко. Но принцип тот же - увлажнение и защита.
Морщинистая кожа
Зрелая морщинистая кожа - это не тип, а возрастные особенности. Такую кожу необходимо максимально увлажнять и защищать. Используйте крема содержащие гиалуроновую кислоту, витамины, пептиды и конечно SPF-фактор.
ВАЖНО: До и после загара осмотрите кожу на изменения.
Н. Гасымова
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