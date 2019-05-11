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11 мая 2019 11:05

6 видов спорта для похудения в жару - ФОТО

Остались считанные дни до летнего жаркого солнца, а вокруг так много вкусного, но фигуру тоже нужно поддерживать. К сожалению, не каждый вид спорта подходит для жаркой погоды. На летнее время лучше отказаться от силовых нагрузок и изматывающего кардио. Выбери более легкие нагрузки. Это лучше, чем отказаться от спорта совсем. 

Рассказываем, какие виды спорта подойдут для лета. 

Плавание

Прохладная вода - то, что нужно летом. Плаванием можно заниматься не только в бассейнах. Прелесть лета в том, что можно заниматься этим видом спорта абсолютно бесплатно, сходив на море.

Бадминтон

Легкая "пляжная" игра только кажется несерьезной нагрузкой. На самом деле за полчаса бадминтона можно сжечь до 200 калорий - ведь ты бегаешь и прыгаешь. Это отличное летнее кардио, которым с удовольствием займутся с тобой друзья или любимый человек. 

Бег

В полдень бегать жарко, но бегом обычно занимаются либо с утра, либо по вечерам, когда жара немного отступает. Отличный вариант, чтобы проснуться и зарядиться энергией на весь день вперед. Начни с полукилометра и нарасти дистанцию до двух. 

Велосипед

Самое время арендовать велосипед на все выходные и покататься. Велоспорт сжигает так много калорий, что в конце велопрогулки можно смело устраивать пикник. 

Йога

Не зря йогу так любят в жарких странах: она медленная, размеренная, регулирует температурный баланс тела и помогает перенести жару. А еще она успокаивает нервы и подтягивает фигуру. 

Стретчинг

Один из самых спокойных видов спорта, который сжигает немало калорий. Растягиваться лучше с тренером: это поможет избежать травм и быстрее придать мышцам эластичность. 

Не забывай пить много воды и заниматься в одежде из натуральных материалов!

Н. Гасымова


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