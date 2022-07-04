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Рубленый рулет из курицы с печенью - Пошаговый рецепт - ФОТО



Ингредиенты на 6 порций:

1 кг куриного фарша (смесь темного и белого мяса - мякоть с 1 курицы весом около 1,8 кг)
1 ст.л. зернистой горчицы
небольшой пучок петрушки
4 ст.л. панировочных сухарей
2 зубчика чеснока
1 ст.л. вустерширского соуса
соль и перец по вкусу
150 г куриной печени

Фарш смешиваем с горчицей, сухарями, нарубленной петрушкой, натертым чесноком, вустерширским соусом, солью и перцем.

Печень зачищаем от пленок.

Фарш укладываем в форме прямоугольника на двойной лист фольги. В центр кладем печень. Солим и перчим.

Сворачиваем так, чтобы печень оказалась внутри.

Заворачиваем в фольгу в форме цилиндра, края заворачиваем по принципу конфетной обертки. Кладем на противень и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем до готовности, около 40-45 минут.

Готовому рулету даем постоять при комнатной температуре 10 минут, затем снимаем фольгу, нарезаем и подаем.



Приятного аппетита!

www.vkusnyblog.ru


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