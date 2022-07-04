Рубленый рулет из курицы с печенью - Пошаговый рецепт - ФОТО

Ингредиенты на 6 порций:
1 кг куриного фарша (смесь темного и белого мяса - мякоть с 1 курицы весом около 1,8 кг)
1 ст.л. зернистой горчицы
небольшой пучок петрушки
4 ст.л. панировочных сухарей
2 зубчика чеснока
1 ст.л. вустерширского соуса
соль и перец по вкусу
150 г куриной печени
Фарш смешиваем с горчицей, сухарями, нарубленной петрушкой, натертым чесноком, вустерширским соусом, солью и перцем.
Печень зачищаем от пленок.
Фарш укладываем в форме прямоугольника на двойной лист фольги. В центр кладем печень. Солим и перчим.
Сворачиваем так, чтобы печень оказалась внутри.
Заворачиваем в фольгу в форме цилиндра, края заворачиваем по принципу конфетной обертки. Кладем на противень и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем до готовности, около 40-45 минут.
Готовому рулету даем постоять при комнатной температуре 10 минут, затем снимаем фольгу, нарезаем и подаем.
Приятного аппетита!
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