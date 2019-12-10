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Вареники в форме гюрзы - Зимний рецепт от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

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10 декабря 2019 12:00

Вареники в форме гюрзы - Зимний рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

"Холодное время года - не самое подходящее время, чтобы вставать на весы, измерять объем талии и считать калории. Наш организм расходует больше энергии, и для пополнения ее запасов, в первую и самую главную очередь, необходимо хорошо питаться, чтоб поддержать иммунитет в случае нежданно-негаданной борьбы с бактериями, токсинами и вирусами. Будучи еще и мерзлячкой, я, к примеру, тут же переключаюсь на согревающие мучные блюда", - написала на своей странице в Instagram фуд-блогер Иля Мамедова и поделилась рецептом вареников с грибами и картошкой, слепив их в форме нашей национальной гюрзы.

Необходимые ингредиенты (на 4-6 порции):

Для теста:

  • 1 некрупное яйцо
  • 300 г муки
  • вода (сколько возьмет)
  • соль

Для начинки:

  • 500 г шампиньонов
  • 4 средние картофелины
  • 1 средняя луковица
  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Начнем с приготовления начинки. Шампиньоны очищаем, промываем, нарезаем на мелкие квадраты и обжариваем с мелконарезанным луком.

2. Катофель очищаем, нарезаем на крупную произвольную форму и отвариваем в слегка подсоленной воде. Добавляем сливочное масло и пюрируем толкушкой. Следом добавляем обжаренные грибы, заправляем солью и перцем и хорошенько перемешиваем начинку. Даем ей остыть. За это время можно как раз взяться за тесто.

3. Из яйца, муки, воды и соли замешиваем не очень крутое тесто. Делим его на 2 равные части и скатываем каждую из них в колобок. Накрываем наши колобки полотенцем и даем отдохнуть 5 минут (это делается для того, чтобы тесто лучше раскатывалось в процессе). После "отдыха" берем один шарик теста и раскатываем его при помощи скалки в большой круг, толщиной в 1,5 мм. С помощью граненого стакана вырезаем из теста круги.

4. Выкладываем на каждый кружочек теста по 1 ч. л начинки. Взяв кружочек на ладонь, с помощью большого и указательного пальцев сплетаем края в косичку. Готовые вареники можно отварить сразу, либо выложить на поднос и держать в холоде до применения.

5. Ставим кастрюлю с водой для закипания. Как вода закипит, приправляем ее солью и 1 неполной чайной ложкой куркумы ("сарыкек"). Куркума широко используется в азербайджанской кухне, отличается очень приятным и пряным ароматом, а также ярким желтым цветом, благодаря которому блюда и приобретают солнечные оттенки. После заправления воды специей вы сами увидите, как вода окрасится в очень красивый янтарный цвет. Бросаем в воду наши гюрзяшки и варим 7-12 минут.

6. Выкладываем нашу гюрзу на тарелку, поливаем чуть растопленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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