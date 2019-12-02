6 продуктов, в которых больше калорий, чем вы думаете - ФОТО

Авокадо

Суперзвезда ЗОЖ-рациона, авокадо отличается высокой питательностью. В одном спелом авокадо помещается около 360 килокалорий. Впрочем, вместе с калориями вы получаете ценные для организма жирные кислоты, а также щедрую порцию витаминов и минералов.

Хумус

Фанатам хумуса стоит иметь в виду - в ста граммах этой закуски содержится около 380 килокалорий. Во многом питательность хумуса зависит от того, сколько в нем содержится масла. Но несмотря на высокую калорийность, хумус остается одной из самых полезных закусок. "Хумус - это хороший источник белка и клетчатки, которые помогают нам чувствовать себя сытыми долгое время", - отмечает диетолог Кэролайн Трики.

Суши

Отказываетесь от полноценного обеда и съедаете любимые суши в надежде, что получите меньше калорий? Спешим вам сообщить, что суши и роллы не такое уж диетическое блюдо: в одной штуке может содержаться около 50 килокалорий (а иногда и больше - в зависимости от состава). Калорийности суши и роллам также добавляют различные соусы. Но хотя порция суши по количеству калорий не уступает среднему бургеру, суши, конечно, намного полезнее - например, они богаты омега-3 и полезными для организма ненасыщенными жирами.

Кокос

Мякоть кокоса можно похвалить за высокое содержание клетчатки и приятный вкус, однако диетическим продуктом ее точно нельзя назвать - в ста граммах кокоса содержится порядка 350 килокалорий. Немало калорий также и в кокосовой воде, так что пить ее литрами точно не стоит.

Сухофрукты

С тем, что сухофрукты содержат ценные микроэлементы и клетчатку и являются полезной альтернативой сладостям, мы спорить не будем. Однако отметим, что налегать на сухофрукты не стоит - в ста граммах сушеного инжира, чернослива, изюма может содержаться около 400 килокалорий. Если не хотите набрать лишних килограммов, съедайте лишь горстку сухофруктов в день.

Кофейные напитки

Кофейные напитки, такие как фраппучино или латте, могут обогнать по калорийности весь ваш обед. Неожиданно? Дело в том, что столь фотогеничные напитки с добавлением молока, различных сиропов, топпингов, взбитых сливок содержат очень много сахара и поэтому очень калорийны.

Glamour.ru

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