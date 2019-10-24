Тыквенные кексы - Осенний рецепт от популярного фуд-блогера - ВИДЕО

Популярный фуд-блогер Кристи на своей странице @kpuctakl Instagram делится вкусными и простыми рецептами различных блюд.
Lady.Day.Az представляет рецепт тыквенных кексов, которые точно порадуют вас и ваших близких в осеннюю погоду.
Ингредиенты:
- 180 г тыквенного пюре
- 1 яйцо ⠀
- 165 г рисовой муки ⠀
- 80 г эритрита (или 70 г сахара)
- 1 ч л зимних специй (корица, кардамон, имбирь, мускатный орех) ⠀
- 60 мл кокосового масла (или любого другого на ваш вкус) ⠀
- 1/2 ч л соды + уксус (например, яблочный)
Для посыпки:
- 10г сливочного масла (холодного)
- 20г сахара (или эритрит)
- 20г муки (можно рисовую)
Способ приготовления:
1) Тыквенное пюре, яйцо, подсластитель и масло смешиваем, после вводим специи, соду+уксус и муку (порционно замешивая).
2) Ингредиенты посыпки перетереть руками в крошку и посыпать кексы перед запеканием.
3) Кексы запекать в духовке при 180С 35-40 минут.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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