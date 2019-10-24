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24 октября 2019 14:53

Тыквенные кексы - Осенний рецепт от популярного фуд-блогера - ВИДЕО

Популярный фуд-блогер Кристи на своей странице @kpuctakl Instagram делится вкусными и простыми рецептами различных блюд.

Lady.Day.Az представляет рецепт тыквенных кексов, которые точно порадуют вас и ваших близких в осеннюю погоду.

Ингредиенты:

  • 180 г тыквенного пюре
  • 1 яйцо ⠀
  • 165 г рисовой муки ⠀
  • 80 г эритрита (или 70 г сахара)
  • 1 ч л зимних специй (корица, кардамон, имбирь, мускатный орех) ⠀
  • 60 мл кокосового масла (или любого другого на ваш вкус) ⠀
  • 1/2 ч л соды + уксус (например, яблочный)

Для посыпки:

  • 10г сливочного масла (холодного)
  • 20г сахара (или эритрит)
  • 20г муки (можно рисовую)

Способ приготовления:

1) Тыквенное пюре, яйцо, подсластитель и масло смешиваем, после вводим специи, соду+уксус и муку (порционно замешивая).

2) Ингредиенты посыпки перетереть руками в крошку и посыпать кексы перед запеканием.

3) Кексы запекать в духовке при 180С 35-40 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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