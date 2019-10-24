Тыквенные кексы - Осенний рецепт от популярного фуд-блогера - ВИДЕО

Популярный фуд-блогер Кристи на своей странице @kpuctakl Instagram делится вкусными и простыми рецептами различных блюд.

Lady.Day.Az представляет рецепт тыквенных кексов, которые точно порадуют вас и ваших близких в осеннюю погоду.

Ингредиенты:

180 г тыквенного пюре

1 яйцо ⠀

165 г рисовой муки ⠀

80 г эритрита (или 70 г сахара)

1 ч л зимних специй (корица, кардамон, имбирь, мускатный орех) ⠀

60 мл кокосового масла (или любого другого на ваш вкус) ⠀

1/2 ч л соды + уксус (например, яблочный)

Для посыпки:

10г сливочного масла (холодного)

20г сахара (или эритрит)

20г муки (можно рисовую)

Способ приготовления:

1) Тыквенное пюре, яйцо, подсластитель и масло смешиваем, после вводим специи, соду+уксус и муку (порционно замешивая).

2) Ингредиенты посыпки перетереть руками в крошку и посыпать кексы перед запеканием.

3) Кексы запекать в духовке при 180С 35-40 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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