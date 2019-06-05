Вкусная курица с овощами - Рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Сона Намазова на своей странице @sonietta__kitchen поделилась вкусным рецептом курицы с овощами в соевом соусе.

Ингредиенты:

Куриное филе (3-4 шт.)

Лук (2 шт.)

Чеснок (2-3 зубчика)

Имбирь

Морковь (4-5 шт.)

Сладкий перец (2 шт.)

Брокколи (2 небольших качана)

Консервированная кукуруза (1 банка)

Соевый соус

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1) Для начала подготавливаем все продукты. Нарезаем достаточно крупно лук, чеснок и имбирь. Морковь нарезаем кольцами, а курицу, перец и брокколи на кусочки средних размеров. Так как нам нужно будет достаточно быстро добавлять продукты в сковороду, то советую все нарезать заранее.

2) Наливаем в сковороду оливковое масло, выкладываем лук, чеснок и имбирь и начинаем обжаривать. Когда лук приобрел золотой цвет, добавляем курицу.

3) После того, как курица стала со всех сторон белой (или почти белой), следующим шагом добавляем морковь и красный сладкий перец. Тушим все минут 7.

4) Далее все перчим и солим по вкусу. Соли добавьте совсем немного, так как в конце блюдо поливается соевым соусом, который достаточно соленый.

5) Следующим этапом добавляем брокколи. Накрываем сковороду крышкой и тушим еще 5-7 минут. К этому времени морковь должна стать мягче и блюдо будет почти готово.

6) Теперь добавляем консервированную кукурузу. Она придаст некую сладость нашему рагу. Тушим все еще 1-2 минуты.

7) Под конец добавляем соевый соус. Вот вам маленький секрет, как не переборщить с соевым соусом. Добавьте сначала 3 столовых ложки соуса и хорошо перемешайте рагу. Если вся курица приобрела коричневый цвет, то соуса вполне достаточно, если остались белые кусочки, то добавьте еще пару ложек соевого соуса и снова хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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