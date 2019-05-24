Конфеты из фиников – Простой и вкусный рецепт - ФОТО

В месяц Рамазан главным украшением стола являются финики. И разнообразить подачу фрукта можно использовав этот простой рецепт, которым поделилась блогер @kkatyako.

Ингредиенты:

10 фиников (лучше остановиться на этом количестве за раз)

горсть любых орехов

2 кусочка шоколада

кокосовая стружка для украшения

Способ приготовления:

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1. Предварительно замачиваем орехи, промываем, сушим. Обжариваем по желанию.

2. Финики промываем и достаём косточку, вместо неё у нас орех.

3. Шоколад растапливаем на водяной бане. Окунаем финики в шоколад до половины или полностью, украшаем кокосовой стружкой, дроблеными орешками и отправляем в морозилку минут на 10.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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