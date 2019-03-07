Необычный морковный салат со вкусной заправкой – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

"Честно говоря, подумать не могла, что мне когда-нибудь так полюбится морковный салат. Как оказалось, не только грецкие орехи, но и кешью с изюмом отлично дополняют богатый бето-каротином овощ! А заправка весьма универсальна и может быть применена в заправке любого другого овощного салата", - написала на своей странице в Instagram азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова и поделилась рецептом салата с морковью, кешью, изюмом и бомбической заправкой.

Ингредиенты:

2-3 крупные моркови (протереть через терку)

1/2 ст кешью (лучше обжаренный)

1 добротная горсть изюма

1 крупная головка красного лука или 2-3 шт лука-шалот (нарезать на тонкие перья)

пол пучка кинзы (мелко нарубить)

Для соуса (все смешать):

2 ст.л оливкового масла

3 ст.л лимонного сока

1 ч.л тертой лимонной цедры

1 зубчик чеснока

1/2 ч.л тертого свежего имбиря (можете добавить больше/на вкус)

1 ст.л меда (можете добавить меньше)

1/2 ч.л сухой куркумы (сарыкек)

Соль, перец

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook