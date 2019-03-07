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7 марта 2019 12:10

Необычный морковный салат со вкусной заправкой – Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

"Честно говоря, подумать не могла, что мне когда-нибудь так полюбится морковный салат. Как оказалось, не только грецкие орехи, но и кешью с изюмом отлично дополняют богатый бето-каротином овощ! А заправка весьма универсальна и может быть применена в заправке любого другого овощного салата", - написала на своей странице в Instagram азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова и поделилась рецептом  салата с морковью, кешью, изюмом и бомбической заправкой.

Ингредиенты:

  • 2-3 крупные моркови (протереть через терку)
  • 1/2 ст кешью (лучше обжаренный)
  • 1 добротная горсть изюма
  • 1 крупная головка красного лука или 2-3 шт лука-шалот (нарезать на тонкие перья)
  • пол пучка кинзы (мелко нарубить)

Для соуса (все смешать):

  • 2 ст.л оливкового масла
  • 3 ст.л лимонного сока
  • 1 ч.л тертой лимонной цедры
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ч.л тертого свежего имбиря (можете добавить больше/на вкус)
  • 1 ст.л меда (можете добавить меньше)
  • 1/2 ч.л сухой куркумы (сарыкек)
  • Соль, перец

Приятного аппетита!

Н. Гасымова       

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