Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт шекербуры - ФОТО

Совсем скоро Новруз байрам и многие хозяйке уже начали готовить тардиционные сладости этого праздника: пахлаву, гогал и шекербуру.

Lady.Day.Az представляет рецепт сладости, символизирующей полумесяц.

Ингредиенты:

2 яичных желтка

250 гр масла

200 гр сметаны

1 стакан теплого молока

½ ч.л. соды или разрыхлителя

Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)

Начинка:

0.5 кг орехов (любые)

300 гр сахарного песка

5-6 зерен кардамона

1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.

Способ приготовления:

1. Растворяем в теплой молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.





2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставим в теплое место на 0,5 часа.

3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края придавая форму косы. С помощью специального пинцета "наггаш" наносим узоры.





4. Шекербуру выкладываем на пергаментную бумагу и печем при 180 градусах 10-15 минут.

5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости, чтобы не проветривались.

Ф.Мамедова

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