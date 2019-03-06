6 марта 2019

отправить статью
Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт шекербуры <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

07:55

  • 369
Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт шекербуры - ФОТО
10 вариантов подарка на 8 Марта в Баку <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

5 марта 22:04

  • 240
10 вариантов подарка на 8 Марта в Баку - ФОТО
Азербайджанский бренд примет участие в Неделе моды в Дубаи <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

5 марта 12:55

  • 668
Азербайджанский бренд примет участие в Неделе моды в Дубаи - ФОТО

6 марта 2019 07:55

Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт шекербуры - ФОТО

Совсем скоро Новруз байрам и многие хозяйке уже начали готовить тардиционные сладости этого праздника: пахлаву, гогал и шекербуру.

Lady.Day.Az представляет рецепт сладости, символизирующей полумесяц. 

Ингредиенты:

  • 2 яичных желтка
  • 250 гр масла
  • 200 гр сметаны
  • 1 стакан теплого молока
  • ½ ч.л. соды или разрыхлителя
  • Мука сколько понадобится (приблизительно 1 кг)

Начинка:

  • 0.5 кг орехов (любые)
  • 300 гр сахарного песка
  • 5-6 зерен кардамона

1. Жарим орехи и чистим от кожуры. Далее измельчаем, добавляем сахар, кардамон и перемешиваем.

Способ приготовления:

1. Растворяем в теплой молоке сухие дрожжи. Как только дрожжи растворятся добавляем теплое растопленное масло, сметану, яичные желтки и перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем мягкое, не липкое тесто. Тесто накрываем и ставим в теплое место на 0,5 часа.

3. Тесто разделываем на маленькие шарики и раскатываем скалкой диаметром в 10 см. Наполняем начинкой и аккуратно закрываем края придавая форму косы. С помощью специального пинцета "наггаш" наносим узоры.

4. Шекербуру выкладываем на пергаментную бумагу и печем при 180 градусах 10-15 минут.

5. Готовые шекербура остужаем и храним в закрытой емкости, чтобы не проветривались.

Ф.Мамедова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 369

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

4 марта 11:00

  • 2 822
Что происходит с телом, если добавить в еду имбирь? - ФОТО

Гурмания

27 февраля 09:00

  • 1 123
11 идей для завтрака со всего света - ФОТО

Гурмания

15 февраля 12:35

  • 1 221
История появления пахлавы и еще 10 знаменитых десертов - ФОТО