8 рецептов самого вкусного глинтвейна

Если в новогодние праздники вы так и не выпили глинтвейна, то спешите это сделать прямо сейчас. Вот 8 отличных и крайне горячих рецептов глинтвейна!
Тех, кто дочитает до конца, ждет особый рецепт бакинского глинтвейна.
ВАЖНО: Одно из главных правил приготовления глинтвейна - этот напиток при нагревании нельзя доводить до кипения. В противном случае он растеряет вкусовые и полезные качества. Оптимальная температура составляет - 70 °C. А теперь рецепты:
ЧЕШСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
Бехеровка (чешский ликер) - 200 мл
Красное сухое вино - 750 мл
Лимонный сок - 100 мл
Мед - 100 мл
Корица в палочках - 3-4 шт
Лимонная цедра (перед тем как отжать сок лимона, снимите ее с помощью терки или ножа)
КЛУБНИЧНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Клубничный джем - 200 г
Красное сухое вино - 750 мл
Апельсин - 2 шт
Лимон - 1 шт
Корица в палочках - 3-4 шт
Гвоздика - 10 шт
БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН С РОМАШКОЙ
Ромашковый чай - 200 мл (отдельно заварите ромашку и отфильтруйте)
Белое сухое вино - 750 мл
Мед - 150 мл
Корица в палочках - 3-4 шт
Гвоздика - 10 шт
Лимон - 2 шт
ГЛИНТВЕЙН С МАНДАРИНОМ И РОЗМАРИНОМ
Красное сухое вино - 750 мл
Мандарин - 3 шт
Розмарин - 4 веточки
Мед - 150 мл
Корица в палочках - 3-4 шт
Гвоздика - 10 шт
Лимонная цедра
КЛЮКВЕННО-МАЛИНОВЫЙ ГЛИНВЕЙН
Малиновый джем - 200 гр
Красное сухое вино - 750 мл
Яблоко зеленое - 2 шт
Клюква - 100 гр
Корица в палочках - 3-4 шт
Мед - 100 мл
Гвоздика - 10 шт
Звездочки аниса - 3-4 шт
ГАВАЙСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
Ананас - 1 шт
Белое сухое вино - 750 мл
Кокосовая стружка - 50 гр
Мед - 150 мл
Корица в палочках - 3-4 шт
Звездочки аниса - 3-4 шт
ШОТЛАНДСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
Drambui (шотландский крепкий ликер на основе виски, меда и трав) - 300 мл
Яблочный сок - 1 литр
Яблоко зеленое - 1 шт
Апельсин - 1 шт
Корица в палочках - 3-4 шт
Гвоздика - 10 шт
Лимонная цедра
БАКИНСКИЙ ГЛИНТВЕЙН - ОСОБЫЙ РЕЦЕПТ
Красное сухое вино - 750 мл
Гранатовый сок - 200 мл
Курага - 100 гр
Чернослив - 100 гр
Лавровый лист - 2 шт
Корица в палочках - 3-4 шт
Гвоздика - 10 шт
Мед - 150 мл
Лимонная цедра
КАК ГОТОВИТЬ: Фрукты нарезаем небольшими кусочками, все ингредиенты замешиваем в кастрюльку, помешивая, аккуратно нагреваем до температуры 70 градусов (не кипятим). Затем при помощи половника разливаем в кружки - глинтвейн готов. Не пьете алкоголь? Меняем вино на чай каркаде или гранатовый сок - и получаем безалкогольный глинтвейн.
Вообще глинтвейн издавна считается прекрасным средством от простуды. Еще во времена Средневековья его назначали больным в качестве лекарства, за что этот напиток получил прозвище "гипокрас" - в честь известного греческого врача и философа Гиппократа.
Х. Зейналова