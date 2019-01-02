8 рецептов самого вкусного глинтвейна

Если в новогодние праздники вы так и не выпили глинтвейна, то спешите это сделать прямо сейчас. Вот 8 отличных и крайне горячих рецептов глинтвейна!

Тех, кто дочитает до конца, ждет особый рецепт бакинского глинтвейна.

ВАЖНО: Одно из главных правил приготовления глинтвейна - этот напиток при нагревании нельзя доводить до кипения. В противном случае он растеряет вкусовые и полезные качества. Оптимальная температура составляет - 70 °C. А теперь рецепты:

ЧЕШСКИЙ ГЛИНТВЕЙН

Бехеровка (чешский ликер) - 200 мл

Красное сухое вино - 750 мл

Лимонный сок - 100 мл

Мед - 100 мл

Корица в палочках - 3-4 шт

Лимонная цедра (перед тем как отжать сок лимона, снимите ее с помощью терки или ножа)

КЛУБНИЧНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Клубничный джем - 200 г

Красное сухое вино - 750 мл

Апельсин - 2 шт

Лимон - 1 шт

Корица в палочках - 3-4 шт

Гвоздика - 10 шт

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН С РОМАШКОЙ

Ромашковый чай - 200 мл (отдельно заварите ромашку и отфильтруйте)

Белое сухое вино - 750 мл

Мед - 150 мл

Корица в палочках - 3-4 шт

Гвоздика - 10 шт

Лимон - 2 шт

ГЛИНТВЕЙН С МАНДАРИНОМ И РОЗМАРИНОМ

Красное сухое вино - 750 мл

Мандарин - 3 шт

Розмарин - 4 веточки

Мед - 150 мл

Корица в палочках - 3-4 шт

Гвоздика - 10 шт

Лимонная цедра

КЛЮКВЕННО-МАЛИНОВЫЙ ГЛИНВЕЙН

Малиновый джем - 200 гр

Красное сухое вино - 750 мл

Яблоко зеленое - 2 шт

Клюква - 100 гр

Корица в палочках - 3-4 шт

Мед - 100 мл

Гвоздика - 10 шт

Звездочки аниса - 3-4 шт

ГАВАЙСКИЙ ГЛИНТВЕЙН

Ананас - 1 шт

Белое сухое вино - 750 мл

Кокосовая стружка - 50 гр

Мед - 150 мл

Корица в палочках - 3-4 шт

Звездочки аниса - 3-4 шт

ШОТЛАНДСКИЙ ГЛИНТВЕЙН

Drambui (шотландский крепкий ликер на основе виски, меда и трав) - 300 мл

Яблочный сок - 1 литр

Яблоко зеленое - 1 шт

Апельсин - 1 шт

Корица в палочках - 3-4 шт

Гвоздика - 10 шт

Лимонная цедра

БАКИНСКИЙ ГЛИНТВЕЙН - ОСОБЫЙ РЕЦЕПТ

Красное сухое вино - 750 мл

Гранатовый сок - 200 мл

Курага - 100 гр

Чернослив - 100 гр

Лавровый лист - 2 шт

Корица в палочках - 3-4 шт

Гвоздика - 10 шт

Мед - 150 мл

Лимонная цедра

КАК ГОТОВИТЬ: Фрукты нарезаем небольшими кусочками, все ингредиенты замешиваем в кастрюльку, помешивая, аккуратно нагреваем до температуры 70 градусов (не кипятим). Затем при помощи половника разливаем в кружки - глинтвейн готов. Не пьете алкоголь? Меняем вино на чай каркаде или гранатовый сок - и получаем безалкогольный глинтвейн.

Вообще глинтвейн издавна считается прекрасным средством от простуды. Еще во времена Средневековья его назначали больным в качестве лекарства, за что этот напиток получил прозвище "гипокрас" - в честь известного греческого врача и философа Гиппократа.

Х. Зейналова