Салат "Гранатовый браслет" - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт любимого всеми салата "Гранатовый браслет" от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.
Необходимые ингредиенты:
- Картофель - 4 шт
- Морковь - 3 шт
- Свекла - 1 шт
- Куриное филе - 100 гр
- Соленые огурцы - 4 шт
- Гранат - 2 шт
- Грецкие орехи - 1 горсть
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез
Поочередность слоев в салате (каждый из них промазывается майонезом):
1 (нижний) - протертый картофель, отваренный в мундире.
2 - Протертая через терку отварная морковь.
3 - Обжаренные на растительном масле мелконарезанные кусочки курицы, смешанные с измельченными грецкими орехами и толченым чесноком.
4 - Протертые через терку соленые огурцы.
5 (верхний) - Протертая через терку отварная свекла.
6 - Гранатовые зерна ("покрытие").
Приятного аппетита!
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