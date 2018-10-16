Салат "Гранатовый браслет" - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт любимого всеми салата "Гранатовый браслет" от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Необходимые ингредиенты:

Картофель - 4 шт

Морковь - 3 шт

Свекла - 1 шт

Куриное филе - 100 гр

Соленые огурцы - 4 шт

Гранат - 2 шт

Грецкие орехи - 1 горсть

Чеснок - 1 зубчик

Майонез

Поочередность слоев в салате (каждый из них промазывается майонезом):

1 (нижний) - протертый картофель, отваренный в мундире.

2 - Протертая через терку отварная морковь.

3 - Обжаренные на растительном масле мелконарезанные кусочки курицы, смешанные с измельченными грецкими орехами и толченым чесноком.

4 - Протертые через терку соленые огурцы.

5 (верхний) - Протертая через терку отварная свекла.

6 - Гранатовые зерна ("покрытие").

Приятного аппетита!

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