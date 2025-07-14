Кейт Миддлтон с семьей посетила финал Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне с принцем Уильямом и детьми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Королевская семья посетила финал мужского турнира, который прошел 13 июля в Великобритании. Принцесса Уэльская вышла на публику в синем струящемся платье с декольте и нюдовых туфлях на каблуках. Кейт Миддлтон добавила к образу массивное золотое колье, серьги, часы и кольцо. Принц Уильям выбрал синий пиджак, белую рубашку с галстуком, брюки и коричневые лоферы.

Супругов сопровождали 11-летний принц Джордж в брючном костюме и 10-летняя принцесса Шарлотта в молочном платье.

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи, пропустил мероприятие.