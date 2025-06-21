Случайность помогла телеведущей избежать гибели в авиакатастрофе

Британская телеведущая Скарлетт Дуглас рассказала, что ей удалось избежать гибели в авиакатастрофе благодаря счастливой случайности: по стечению обстоятельств она не смогла попасть на рейс.

Как передает Day.Az, об этом ведущая рассказала в интервью Daily Mail.

По словам Дуглас, в июне 2009 года она должна была лететь самолетом из Рио-де-Жанейро в Париж, который в итоге разбился. Однако она не смогла попасть на рейс из-за работы.

"Раньше я была танцовщицей, и в это время я снималась в фильме "Путешествия Гулливера" с актером Джеком Блэком. Поэтому я не смогла полететь. Когда я услышала новости [про авиакатастрофу] по радио, я помню, как надеялась на то, что это был не тот самый рейс", - отметила она и добавила, что в том самолете летела ее подруга.