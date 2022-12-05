Ага Пириев: Радость – это энергия и люди нуждаются в этой энергии - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Day.Az представляет цикл интервью с интересными людьми в рубрике "Гости" на Lady.Day.Az. Сегодня у нас в гостях Ага Пириев, известный многим, как клоун "Агуша".

Здравствуйте, Ага! Расскажите нашим читателям, как началась ваша артистическая деятельность?

Моя артистическая деятельность началась в 2007 году. На тот момент, я работал помощником у своего дяди на авторынке. Я был студентом Авиационной Академии, и нужна была подработка. Работая с утра до вечера, я зарабатывал на рынке 6 манат.

Как-то мы с семьей пошли в гости к моей тёте, праздновать день рождения моей племянницы. Было много гостей, и туда пришёл клоун. Мне было интересно и я начал задавать ему вопросы.

Этот клоун увидел, что у меня есть интерес к этой профессии и есть желание, поэтому предложил мне работу помощника. Он назначил дату, время и место, я пришёл, и он меня загримировал, дав костюм. Мне нужно было стоять возле него и помогать вести действие. Этот клоун меня загримировал так, что родная мама меня не узнала бы. Тем не менее, перед выходом у меня было некоторое волнение.

Мы выходим, и начинается выступление. Клоун начинает говорить, я смотрю на него и смотрю на гостей. В этот момент мне стало стыдно, что вдруг меня узнают, и скажут "это же сын того-то, родственник такого-то, а он прыгает и паясничает". Эта мысль буквально меня изнутри поедала. Мне было 18 лет. Было очень и очень стыдно и на тот момент, в мыслях себе говорил, что "это в первый и в последний раз. Всё! Больше не буду выступать, не моё". Выступили минут 15, вышли, переодеваемся, и этот клоун вытаскивает 6 манат и даёт их мне. Это были те самые 6 манат, которые я на авторынке за весь день зарабатывал, а здесь заработал всего за 15 минут. Я себе тогда сказал: "лучше я останусь и поработаю немного" и это "немного" продлилось около года. Однако, через год работы с этим клоуном, я понял, что нет развития, нет перспективы с ним, так как он не показывал мне, где продается грим, парики и так далее. Тем не менее, я ему благодарен, за то, что он привёл меня в эту профессию.

После того, как мы переехали в Баку в декабре месяце, мне было тогда почти 16 лет, я очень переживал, чем я буду заниматься, что я буду делать дальше.

А где вы родились?

Я родился в России на Дальнем Востоке. Тогда Баку оказался для меня настолько большим и колоритным городом, что я не смог его сразу переварить у себя в голове. Город Баку настолько большой, разнообразный, красочный, что я начал где-то бояться этого города. Но потом, я начал уже потихоньку адаптироваться. Итак, я проработал с этим клоуном около года, и потом так получилось, что я от него ушёл и сам начал работать с другими клоунами.

Тут я должен отметить, что есть один клоун, который очень сильно мне помог тогда, его зовут Джейхун. Я по сей день его благодарю и желаю ему всего наилучшего! В трудную для меня минуту и дни Джейхун поддерживал меня очень сильно. Он брал меня с собой на работу, мы с ним ездили в город Ширван, в то время город Али-Байрамли и зарабатывали с ним деньги. Брал меня с собой на шоу программы в рестораны, и я с ним начал раскрепощаться в этой сфере и начал с ним обретать уверенность в себе. Он был моим наставником и по сей день, знаю, что он работает, он старше меня лет на десять, я с восхищением смотрю на него.

А как появился образ и имя вашего сценического образа "Агуша"? Сколько лет радует Агуша людей?

Меня зовут Ага. В России все меня звали Агуша.

Когда маму спрашивали, как зовут вашего ребенка, она всегда отвечала, что сына зовут Агуша. Раньше у меня были другие сценические псевдонимы. Например, "Зырт-зырт-пырт пырт-заде Шартапартавич", или такие простые имена, как "Зузушка", "Мимишка" итд.

Как-то работая в одном ресторане, где мой друг был ведущим, он назвал меня Агуша. Я сказал ему: "нет, не называй меня Агуша, это имя связано с моим детством". Но потом мне пришло в голову, что ведь Агуша - это на самом же деле нечто детское и необыкновенное. Вот так, через четыре года моей работы клоуном появился сценический образ с именем "Агуша".

Не секрет, что в период коронавируса всем было сложно. Как вы перенесли этот период?

Было очень сложно в этот период. Тем более, сидеть и не радовать людей, для меня было очень сложно. Когда я радую людей, я получаю энергию и радость. Это взаимный обмен энергией и радостью. Если я не буду работать клоуном, я начинаю скучать, я ощущаю как - будто, мне что-то не хватает в жизни.

Я даже на работу когда еду в машине, я еду в образе Агуши. Когда стою на светофоре, смотрю на людей и всем машу рукой. Все улыбаются и взрослые чаще всего улыбаются, так как они нуждаются в улыбке и в позитиве. Вообще, должен сказать, что наш город Баку нуждается в позитиве и в улыбке. Это чувствуется очень сильно, потому что у всех есть свои заботы, проблемы, у всех дела, стресс, мысли. Клоунаду я внедрял бы в государственные учреждения и в офисы частных компаний, чтобы как-то развлекать иногда людей, чтобы они отвлеклись и улыбались, так как они в этом нуждаются. С удовольствием открыл бы министерство радости и стал бы министром радости (улыбается), чтобы радовать людей. Радость - это энергия и люди нуждаются в этой энергии. Возможно, люди этого не понимают, но именно эта энергия даёт жизнь, мотивацию и сильно защищает от негативных мыслей.

Вы не учились официально на клоуна. Хотели бы получить образование или пройти курсы, стажировку в этой сфере?

Я хотел бы получить актерское образование и стать актером. Просто по сей день, мне этого не удалось достичь, к сожалению. Так что, с удовольствием получил бы образование актера. В цирке тоже хотел бы работать. Кстати, мне предлагали работать в цирке, но потом почему то мне отказали.

Очень хотел бы провести фестиваль клоунады в разных городах Азербайджана. Это был бы международный фестиваль клоунов, фестиваль счастья и радости. Моя самая большая мечта - это открыть школу клоунады, где на профессиональном уровне и официально готовили бы клоунов. В этой школе преподавали бы психологию, историю и другие предметы для всестороннего развития. Клоун должен быть всестороннее и интеллектуально развитым, с широким кругозором и мировоззрением, должен быть находчивым.

Что вы ощущаете, когда вы в сценическом образе перед публикой?

Я ощущаю уверенность в себе, ощущаю, что нужен людям, нужен нашему обществу. Ощущаю, что я нашел себя в жизни и нашел свою миссию - это дарить людям улыбки и радовать людей. Правда, не все это понимают, но с каждым годом и с каждым разом наши люди принимают эту профессию, и пытаются воспользоваться этим и улыбаются.

У вас бывают гастроли в регионы?

Редко, но бывают.

Грим и костюмы вы готовите сами?

Грим театральный и он у нас продается, к счастью. Я их покупаю сам. Костюмы шью с портными на заказ. Им выдается дизайн и цвета, после чего они шьют костюм, по тем образцам, которые я даю. У меня много костюмов и они все однотипные. Грим и костюмы не меняю, так образ Агуши не должен меняться и должен быть всегда узнаваем, как бренд.

Расскажите нам о плюсах и минусах вашей деятельности.

Плюсы этой профессии в том, что я общаюсь с людьми, нахожу много друзей и знакомых. Я сейчас очень сильно занят в социальных сетях и стал социальным клоуном. Открываю прямые эфиры на моей странице Agusha Land в Facebook, Instagram (Agusha_land), но в основном эфиры веду в ТikTok (Agusha_land), где есть большая аудитория. Есть также мой канал на Youtube Agusha Land.

Плюс этой деятельности также в том, что получается радовать людей. Я чувствую и вижу, что людям, нашему народу нужно то, что я делаю. Минусы такие, что есть разные люди, которые не понимают мою профессию. Но я их не виню, так как многие клоуны неправильно работают в этой сфере. Они работают ради денег, не ради искусства, не ради призвания. Тем самым портят имидж профессии и репутацию клоуна. Соответственно, смотря на таких клоунов, люди думают, что все такие. Я хочу разбить все эти стереотипы и хочу доказать нашему обществу, что я и мое призвание, моя деятельность это не то, что они думают, что клоунада - это огромнейший труд и терпение, это искусство и высшее призвание. Дай Бог, дам ещё о себе знать не только у нас в стране, но и в мире буду представлять наш родной Азербайджан.

Благодарим за интересную беседу и желаем вам здоровья и новых успехов.

Беседовал: Нихад Ахвердиев