Zivert рассказала, как мечтала при помощи работы стюардессой построить карьеру в Америке

На протяжении двух лет Юлия исправно работала на борту самолетов "Аэрофлота", однако даже в те годы она преследовала свою давнюю мечту стать звездой и пыталась использовать любую возможность для ее воплощения.

"Я всегда мечтала петь, всегда мечтала заниматься музыкой. Я даже по метро ходила в наушниках, танцуя, будто в своем клипе. Мне все равно было, как на меня смотрят люди", - поделилась исполнительница хита Beverly Hills во время участия в телепередаче "Кто хочет стать миллионером?". И мечте ее суждено было сбыться, однако, немного не так, как она планировала.

Во время работы стюардессой Юлия мечтала во время очередного полета в США остаться там, для того, чтобы прослыть популярной. "Работать я стюардессой пошла, потому что я узнала, что у авиакомпании есть командировки. Экипаж летает в Штаты и где-то на неделю там остается. Я всегда очень любила зарубежную музыку и думала, что туда уеду. Пойду, где-нибудь спою на улице, меня кто-нибудь заметит, и я стану артисткой там", - призналась в своих планах она.

Также Zivert отметила, что никогда не мечтала петь на родине и именно поэтому она так загорелась американской мечтой. Ей хотелось, словно героине из фильма прославиться в большом городе. "Я изначально из большого города, мне хотелось уехать в еще более далекое, незнакомое место, чтобы мотивация была. И там карабкаться, заново все строить", - рассказала Юлия.

Однако снискать ей удалось все же в родной России. Широкую популярность она получила в 2018 году после выхода ее песни Life.

passion.ru