Ривка Хрипунова: Мне очень нравится мотивировать людей, наблюдать за их результатами - ФОТО

"Привет, меня зовут Ривка, и это мое полное имя". Именно с этой фразы популярная в Баку учительница английского языка начинает свое знакомство.

Lady.Day.Az уже не раз рассказывала о женщинах Азербайджана, добившихся успеха, имеющих богатый жизненный опыт и которым есть чем поделиться с нашими читателями.

Сегодня мы хотим познакомить вас с позитивной учительницей Ривкой Хрипуновой, которая противоречит всем стереотипам в области образования. С Lady.Day.Az она поделилась своей интересной биографией, планами на будущее и рассказала, что нужно для того, чтобы, наконец, заговорить на английском.

Я - польская еврейка, которая родилась в Тбилиси, выросла в Америке, в Северной Дакоте, а в шестилетнем возрасте приехала в Баку к дедушке. И теперь я тут (смеется).

С раннего возраста у меня было дикое желание самостоятельно зарабатывать и я отчаянно требовала отпустить меня работать, однако в 16 лет мне этого не позволяли, и я нашла выход - начала преподавать соседским деткам. Я преподавала английский и математику, но английский преподавать получалось намного интереснее и результативнее.

Далее - БГУ, ядерная физика, нано-технологии, квантовая механика. Мне все это невероятно нравилось, но как-то не сложилось. В студенческие годы я начала более профессионально работать в сфере образования, преподавала в частных школах, в языковых центрах. Три года проработала переводчиком, копирайтером в одном московском диджитал-агенстве. Но по окончанию учебы я вдруг решила попробовать себя совсем в иной области и ушла работать в благотворительный центр, где проработала 4 года. Достаточно высокая должность, отличный коллектив, однако эмоционально это был очень тяжелый опыт. Я работала с тяжелобольными, одинокими, порой психически-неустойчивыми пожилыми людьми, с командой девочек, которые им помогали. В этой работе приходилось быть жесткой и мягкой одновременно.

Я посещала тренинги по старческим заболеваниям, по старческой психологии и однажды поняла, что вокруг меня слишком много старости и смерти. Стало страшно. И тут последний тренинг по Альцгеймеру, и судьба-злодейка сыграла злую шутку - буквально сразу заболевает мой любимый-дедушка этой страшной болезнью. Мне всего 25, а я каждый день плачу и мое сердце разрывается от тоски. Я невероятно чувствительный человек и эти события сильно сказались на моем психологическом состоянии.

Однажды, один хороший человек, сказал, что я не там, где я должна быть, и что надо не бояться жить и делать то, что любишь. Правда, он сказал это еще раз сто, прежде чем я что-то предприняла. Наконец, свершилось. Когда человек решил что-то, его не остановить. Я написала заявление об увольнении, подала документы в магистратуру, дала объявление в Интернете, и тут-то все и началось.

В учебе меня всегда здорово поддерживала мама, постоянно мотивируя и подбивая на очередную учебную авантюру. Магистратура АПИ "Педагогика", Государственный Университет Аризоны - "Методика преподавания английского", Московская академия профессиональных компетенций - "Педагог английского", Курсы "психология преподавания" и "психология детей" в Украине ...

Прошло три года со дня моего решения. Жизнь кардинально изменилась с того дня. Я там, где мне нравится быть. У меня много планов и задач по самопознанию и обучению других людей, я развиваюсь ради того, чтобы быть лучше, чем я есть сейчас, чтобы иметь возможность учить чему-то большему. Чтобы объяснить, что жить стоит и учиться нужно, потому что это новый опыт, а новый опыт открывает новые горизонты. Главное - не бояться и верить в себя.

Конфуций сказал великолепную фразу - "выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни". Род моей деятельности полностью подходит под это описание. Я не знаю, почему ученики выбирают именно меня. Возможно, потому что я искренне восхищаюсь каждым. Возможно, потому что верю в каждого. Мне попадаются невероятные, талантливые и любящие жизнь люди, готовые расти, меняться, узнавать что-то новое, открытые и искренние. Это невероятно! Каждый урок - это чуть больше, чем просто обмен информацией по грамматике и лексике.

Я не с каждым берусь работать, и потому всегда назначаю пробный урок. Я полагаю, что учитель, наставник, он должен быть близким по духу, это должен быть человек, на которого хочется равняться, которого хочется взять за руку и двигаться с ним вперед до тех пор, пока он не отпустит твою руку, сказав, что ты готов. Для меня принципиально важно, чтобы был некий контакт, чтобы было легко взаимодействовать с учеником. В основном, я общаюсь практически со всеми, с кем пришлось работать, многие уже давно уехали за рубеж, кто работать, кто учиться. Многие стали близкими друзьями семьи и учебный опыт перерос в нечто большое и доброе. Это очень здорово.

В процессе изучения языка очень важна дисциплина и методика частых повторений. Очень важно правильно строить план работы и ставить правильные цели. Люди часто пренебрегают этим и поэтому в итоге остаются не удовлетворенными своими же результатами. Решили учить язык? Спросите себя - зачем. Как только поймете, можно смело начинать и, повторюсь, основным критерием, необходимым для изучения языка, является дисциплина. Если она есть, результат будет виден очень скоро, если нет, то придется помучаться, поныть, потратить время, а потом сесть и дисциплинированно выучить (улыбается). Секрет прост - чтобы научиться говорить, нужно говорить.

Мне очень нравится мотивировать людей, наблюдать за их результатами. Они растут, а я вместе с ними, это невероятное чувство. За эти полгода четыре человека пришли и искренне поблагодарили меня за то, что я смогла заставить их изменить свою жизнь к лучшему. Что может быть лучше? У меня текли слезы счастья, и я понимала, что это невероятно, когда ты смог сделать что-то важное. Что же касается меня, то я считаю себя патологической лентяйкой (смеется). Однако это не мешает мне писать книгу о своих учениках (однажды, я ее обязательно выпущу) и рисовать картины, а также заниматься йогой, самопознанием и кулинарией. Я постоянно ставлю себе небольшие цели. Например, летом я хочу получить права и, наконец, заговорить на азербайджанском. Пошла, записалась на курсы, осталось добить до конца. В итоге у меня расписан план на год, и я стараюсь его придерживаться.

В этом году я впервые решила попробовать совершенно новое направление в области обучения языку, особенно в нашей стране. Курс, который подошел бы таким, как я, вечно куда-то спешащим, не готовым тратить время на пробки и очень-очень замотанным домашними и рабочими делами. Я не была уверена, что смогу найти людей, готовых пробовать такой метод, однако желающих нашлось достаточно много.

Я разрабатывала курс около двух месяцев и сегодня, по завершению работы, могу сказать, что сумела добиться цели, которую ставила. Ребята справились, и за три месяца показали невероятные результаты. Примечательность курса в том, что нет никакой временной привязки к уроку. Можно заниматься, когда угодно и где угодно. При этом работа проходит в устном формате с обратной связью с педагогом. Ты в прямом смысле слова, прокачиваешь свой язык и учишься говорить. Не писать, а именно говорить. В сентябре стартует второй поток, будет новый набор, с новыми интересными элементами. Кстати, в сентябре также я запускаю несколько новых дистанционных курсов и марафонов, которые помогут прокачать слабые места: грамматику, аудирование, речь, чтение. Не так давно у меня проходил марафон по чтению, за неделю ребята прочитали книгу, пересказали, обсудили, а завершилось все просмотром фильма на даче у одного из учеников. Было очень весело, а самое главное - познавательно.

Франгиз Агаларова