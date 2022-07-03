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Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам

Замечали, что одних дам мужчины буквально провожают взглядом, а других порой в упор не замечают. Неудивительно, что иногда незначительные корректировки в образе становятся первым шагом на пути к личному счастью. Как одеваться так, чтобы нравится мужчинам знает стилист-имиджмейкер Мария Пион.

Ко мне, как к стилисту, чаще всего обращаются девушки, которые хотят изменить не только стиль, но и жизнь. И это касается не только личной сферы, но и деловой. Я видела множество примеров, как смена имиджа помогала людям обретать счастье и достигать карьерных высот. Не бойтесь экспериментировать и жизнь обязательно заиграет новыми красками!

1.Силуэт

Всегда юбки, а не брюки. Только женственный силуэт и только форма песочных часов фигуры нравится мужчинам. Они никогда не задумываются о том, как вы это делаете. Надели вы корсет или просто поясом подчеркнули талию, в любом случае силуэт - самое важное в образе.

2. Цвета

Мужчины любят яркие краски и их непредсказуемое сочетание. Избегайте тусклых красок в гардеробе. Четкие цвета лучше запоминаются и привлекают к себе внимание.

3. Маникюр

Ухоженные руки важная часть образа женщины - маникюр обязателен. Но вот цвет ногтей лучше выбирать естественный. Зеленые, голубые или черные ногти очень искусственно выглядят. Выберите красный или френч - и успех гарантирован.

4. Сумка

Сумки шопперы вызывают у мужчин лишь одно желание - положить в нее свои вещи. Приобретайте маленькие уютные сумочки на длинном ремешке, ведь кокетливая сумочка в руке - это очень женственно.

5. Каблук

Мужчинам нравится любая обувь, которая помогает женщине красиво идти. Фавориты - туфли на каблуке. На каблуках бегать не удобно, но зато - какая походка! Каблук 7 см идеален и удобен в носке. Шпилька не обязательна, просто избавьтесь от низкого хода.

Нравиться мужчинам несложно, берите нужную высоту, курс на женственность и вперед - покорять лучших представителей сильного пола!

hochu.ua


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