Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам

Замечали, что одних дам мужчины буквально провожают взглядом, а других порой в упор не замечают. Неудивительно, что иногда незначительные корректировки в образе становятся первым шагом на пути к личному счастью. Как одеваться так, чтобы нравится мужчинам знает стилист-имиджмейкер Мария Пион.
Ко мне, как к стилисту, чаще всего обращаются девушки, которые хотят изменить не только стиль, но и жизнь. И это касается не только личной сферы, но и деловой. Я видела множество примеров, как смена имиджа помогала людям обретать счастье и достигать карьерных высот. Не бойтесь экспериментировать и жизнь обязательно заиграет новыми красками!
1.Силуэт
Всегда юбки, а не брюки. Только женственный силуэт и только форма песочных часов фигуры нравится мужчинам. Они никогда не задумываются о том, как вы это делаете. Надели вы корсет или просто поясом подчеркнули талию, в любом случае силуэт - самое важное в образе.
2. Цвета
Мужчины любят яркие краски и их непредсказуемое сочетание. Избегайте тусклых красок в гардеробе. Четкие цвета лучше запоминаются и привлекают к себе внимание.
3. Маникюр
Ухоженные руки важная часть образа женщины - маникюр обязателен. Но вот цвет ногтей лучше выбирать естественный. Зеленые, голубые или черные ногти очень искусственно выглядят. Выберите красный или френч - и успех гарантирован.
4. Сумка
Сумки шопперы вызывают у мужчин лишь одно желание - положить в нее свои вещи. Приобретайте маленькие уютные сумочки на длинном ремешке, ведь кокетливая сумочка в руке - это очень женственно.
5. Каблук
Мужчинам нравится любая обувь, которая помогает женщине красиво идти. Фавориты - туфли на каблуке. На каблуках бегать не удобно, но зато - какая походка! Каблук 7 см идеален и удобен в носке. Шпилька не обязательна, просто избавьтесь от низкого хода.
Нравиться мужчинам несложно, берите нужную высоту, курс на женственность и вперед - покорять лучших представителей сильного пола!
hochu.ua