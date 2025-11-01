1 ноября 2025

1 ноября 2025 10:24

Любимому пальто Кейт Мосс предрекли популярность зимой

Редакторы журнала Vogue предрекли популярность любимому пальто британской супермодели Кейт Мосс осенью и зимой 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о леопардовом пальто, которое ранее предпочитала носить указанная манекенщица. Данный предмет гардероба в рамках новых показов продемонстрировали в том числе бренды Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Модели на подиуме сочетали изделия с лодочками и кожаными поясами и белыми кроссовками и рваными джинсами.

Также, по словам журналистов, трендами станут пальто с принтом шкуры зебры и кожи питона.


