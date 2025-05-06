Популярный рэпер объяснил желание носить женские вещи

Популярный рэпер A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи.

Как передает Day.Az, на эту тему он высказался в подкасте The Run-Through от журнала Vogue.

Музыкант признался, что часто ворует одежду и аксессуары из гардероба своей возлюбленной, певицы Рианны. По словам исполнителя, он не видит грани между феминностью и маскулинностью.

"Я делаю то, что хочу. Я хочу стать катализатором к действию для других смелых мужчин", - уточнил он.

Певец признался в отсутствии для него каких-либо барьеров при составлении образов.

"Килты, жемчуг и майки на голове должны выглядеть женственно - в этом и есть суть. И напомню, что все это изначально носили как раз африканские мужчины, а не женщины", - пояснил рэпер.

В заключение A$AP Rocky подчеркнул, что Рианна также часто берет вещи из его гардероба.

"Она даже не знает о некоторых предметах гардероба, которые я украл. Иногда она видит фото папарацци и говорит: "Это же моя чертова куртка Miu Miu, которую я не могу найти с 2021 года. Что за ерунда?" - шутит рэпер.