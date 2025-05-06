6 мая 2025

6 мая 2025 18:15

Популярный рэпер объяснил желание носить женские вещи

Популярный рэпер A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи. 

Как передает Day.Az, на эту тему он высказался в подкасте The Run-Through от журнала Vogue.

Музыкант признался, что часто ворует одежду и аксессуары из гардероба своей возлюбленной, певицы Рианны. По словам исполнителя, он не видит грани между феминностью и маскулинностью. 

"Я делаю то, что хочу. Я хочу стать катализатором к действию для других смелых мужчин", - уточнил он.

Певец признался в отсутствии для него каких-либо барьеров при составлении образов. 

"Килты, жемчуг и майки на голове должны выглядеть женственно - в этом и есть суть. И напомню, что все это изначально носили как раз африканские мужчины, а не женщины", - пояснил рэпер.

В заключение A$AP Rocky подчеркнул, что Рианна также часто берет вещи из его гардероба. 

"Она даже не знает о некоторых предметах гардероба, которые я украл. Иногда она видит фото папарацци и говорит: "Это же моя чертова куртка Miu Miu, которую я не могу найти с 2021 года. Что за ерунда?" - шутит рэпер.


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