Модная весна: Элегантность коктейль и футуризм в одном образе

Если ваша верхняя одежда всё ещё скучает в унылых серых тонах - пора её встряхнуть. Весна не прощает однотонности! Этот сезон открывает настоящую игру стилей: от винтажа до футуризма, от деловой элегантности до игривого коктейля, передает Day.Az.
Классика с коктейльной ноткой
Иконы прошлого снова на подиуме - куртки в духе Коко Шанель и Жаклин Кеннеди возвращаются. Чёткие линии, укороченные силуэты и элегантная сдержанность. Идеальны для офиса, но и вечерний коктейль с подругами выдержат на ура.
Воронкообразный воротник: стиль с характером
Минимализм и нотка высокомерия в одном флаконе. Куртки с высоким воротником и "чистой" тканью кричат (тихо): "Я - эстетика". Такой образ сразу повышает ваш модный IQ.
Цветовая революция
Забудьте про серость. Весна требует цвета - от жёлтого до мятного! Пастельная палитра вдохновлена корзиной пасхальных яиц, и вы - главный приз.
Джинсовка с новым лицом
Деним устал быть просто "удобным". Теперь он - дизайнерский эксперимент: нестандартные крои, сложные текстуры, неожиданные акценты. Повседневность? Не слышали.
Бомбер с винтажной душой
90-е снова в моде, но с изюминкой. Классические бомберы возвращаются с интересными воротниками, блеском и намёком на ностальгию. Легко, модно, дерзко.
Твид и букле: улица встречает классику
Эти ткани будто из старого кино - благородные, женственные, немного капризные. Но в паре с кожаными брюками или джинсами приобретают новую энергию - свежую, современную и немного бунтарскую.
Клетка выходит в свет
Клетчатые куртки не собираются уходить на пенсию. Свободные силуэты, новые сочетания оттенков - как британская комедия, которую хочется пересматривать снова и снова.