Модная весна: Элегантность коктейль и футуризм в одном образе

Если ваша верхняя одежда всё ещё скучает в унылых серых тонах - пора её встряхнуть. Весна не прощает однотонности! Этот сезон открывает настоящую игру стилей: от винтажа до футуризма, от деловой элегантности до игривого коктейля, передает Day.Az.

Классика с коктейльной ноткой

Иконы прошлого снова на подиуме - куртки в духе Коко Шанель и Жаклин Кеннеди возвращаются. Чёткие линии, укороченные силуэты и элегантная сдержанность. Идеальны для офиса, но и вечерний коктейль с подругами выдержат на ура.

Воронкообразный воротник: стиль с характером

Минимализм и нотка высокомерия в одном флаконе. Куртки с высоким воротником и "чистой" тканью кричат (тихо): "Я - эстетика". Такой образ сразу повышает ваш модный IQ.

Цветовая революция

Забудьте про серость. Весна требует цвета - от жёлтого до мятного! Пастельная палитра вдохновлена корзиной пасхальных яиц, и вы - главный приз.

Джинсовка с новым лицом

Деним устал быть просто "удобным". Теперь он - дизайнерский эксперимент: нестандартные крои, сложные текстуры, неожиданные акценты. Повседневность? Не слышали.

Бомбер с винтажной душой

90-е снова в моде, но с изюминкой. Классические бомберы возвращаются с интересными воротниками, блеском и намёком на ностальгию. Легко, модно, дерзко.

Твид и букле: улица встречает классику

Эти ткани будто из старого кино - благородные, женственные, немного капризные. Но в паре с кожаными брюками или джинсами приобретают новую энергию - свежую, современную и немного бунтарскую.

Клетка выходит в свет

Клетчатые куртки не собираются уходить на пенсию. Свободные силуэты, новые сочетания оттенков - как британская комедия, которую хочется пересматривать снова и снова.