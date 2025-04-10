10 апреля 2025

10 апреля 2025 13:47

Надувную обувь высмеяли в сети

Дизайн новой обуви люксового бренда Rick Owens за сотни тысяч рублей высмеяли в сети. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о надувных латексных сапогах на каблуках модели Porterville Boots, которые марка выпустила в коллаборации с художником Straytukay. Стоимость пары составляет 5000 долларов. При этом на данный момент они недоступны к покупке на сайте марки.

Некоторые блогеры, в том числе инфлюэнсер Кристи Сара, примерили необычную обувь на камеру и вызвали шквал обсуждений у зрителей. Подписчики не оценили дизайн сапог, о чем написали в многочисленных комментариях. "Мир сошел с ума", "Похоже на мешки для мусора", "Люди купят все, что в тренде, даже такой бред", - высказывались они.


Просмотров: 75

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

27 марта 16:50

  • 800
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 1 014
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 1 023
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 3 911
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 4 702
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 6 405
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 11 761
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 10 544
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 10 975
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 10 462
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью