Надувную обувь высмеяли в сети

Дизайн новой обуви люксового бренда Rick Owens за сотни тысяч рублей высмеяли в сети. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о надувных латексных сапогах на каблуках модели Porterville Boots, которые марка выпустила в коллаборации с художником Straytukay. Стоимость пары составляет 5000 долларов. При этом на данный момент они недоступны к покупке на сайте марки.

Некоторые блогеры, в том числе инфлюэнсер Кристи Сара, примерили необычную обувь на камеру и вызвали шквал обсуждений у зрителей. Подписчики не оценили дизайн сапог, о чем написали в многочисленных комментариях. "Мир сошел с ума", "Похоже на мешки для мусора", "Люди купят все, что в тренде, даже такой бред", - высказывались они.