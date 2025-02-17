17 февраля 2025

17 февраля 2025 11:21

Наряд Селены Гомес на BAFTA вызвал споры в сети

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя знаменитость выбрала для церемонии облегающее сияющее платье серебристого цвета. При этом верх изделия оказался оформлен черным бархатным декольте. Кроме того, стилисты уложили волосы Гомес в гладкий пучок и предложили ей примерить остроносые туфли, серьги с камнями, кольца и браслет. Визажисты, в свою очередь, оформили графичные стрелки и нанесли на губы нюдовую помаду.

Читатели портала разошлись во мнениях по поводу внешнего вида звезды в комментариях под материалом. "Она выглядит прекрасно", "Очень элегантно. Один из ее лучших образов на красной дорожке", "Селена потрясающая", "В этом году у нее действительно странные наряды", "Я сейчас заплачу. Это платье уродское", "Выглядит так, будто это платье выбирала четырехлетняя девочка", - писали они.


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