7 февраля 2025

7 февраля 2025 16:41

Стилист Лисовец объяснил, почему надо отказаться от шуб из натурального меха

Стилист Влад Лисовец объяснил, почему надо отказаться от шуб из натурального меха. Об этом сообщает НСН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В цивилизованном обществе уже даже неловко и неприлично говорить про натуральный мех, потому что есть мировой тренд на экологичность, заботу о животных. Сегодня натуральный мех - немножко прошлый век, то, что откидывает нас назад", - начал эксперт.

Он также добавил, что в России до сих пор держатся за миф о богатстве.

"Мы все еще рассуждаем финансовыми критериями, а не критериями развития. У нас считается, что искусственный мех - это бедность, натуральный мех - это богатство", - заключил Лисовец.


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