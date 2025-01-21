21 января 2025

21 января 2025 11:41

Стилист Рогов назвал популярные у женщин шорты модными для мужчин

Российский стилист Александр Рогов назвал популярные у женщин шорты модными для мужчин в 2025 году. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В этом году актуальными будут бермуды (удлиненные шорты брючного кроя - прим. "Ленты.ру"), которые в прошлом году также числились среди популярных женских предметов гардероба. Эксперт проиллюстрировал данное заявление снимками девушек в подобных изделиях. Например, образы с ними составили манекенщицы Ирина Шейк и Белла Хадид.

"На лето выбирайте вариант стилизации с балетками, лоферами и даже шлепанцами", - посоветовал автор поста.

В то же время Рогов отметил, что указанные шорты также окажутся модными для мужчин.


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