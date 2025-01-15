Какие сумки будут самыми модными в 2025 году?

Как передает Day.Az со ссылкой со ссылкой на Lenta.ru, одной из самых трендовых сумок сезона станет модель с ремнем. По крайней мере, на это уже стали обращать внимание модные издания, анализируя весенне-летние коллекции 2025 года и предпочтения звезд и модных инфлюенсеров.

Предполагается, что дизайнеров всегда вдохновлял успех легендарной модели сумки Hermès Birkin, поэтому они старались создать свою версию it-bag. Но теперь, якобы, оставили попытки и приняли решение просто заимствовать деталь с того самого аксессуара и добавлять к своим сумкам акцентные ремни. Подобные модели можно было увидеть на показах Prada, Miu Miu, Moschino и других брендов.