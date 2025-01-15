15 января 2025

15 января 2025 16:42

Перечислена самая модная у звезд обувь

Журналисты Page Six перечислили обувь, которая стала модной у знаменитостей в текущем сезоне. Материал опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из самой популярной моделью обозреватели назвали валенки бренда UGG, которые полюбились Дженнифер Лопес, Николь Кидман и Кики Палмер. Особенно актуальными стали варианты на платформе, отмечают эксперты. Кроме того, трендовыми назвали ботинки-носки, а также сапоги-трубы, в которых замечали Селену Гомес, Тейлор Свифт и других звезд.

В список также попали резиновые сапоги марки Hunter, высокие сапоги на небольшом каблуке и челси известного бренда Blundstone. "Актуальности из года в год не теряют ботинки Dr. Martens и Timberland, причем разных моделей", - добавляют авторы материала.

Среди популярных марок редакторы выделили Christian Louboutin, Paris Texas, Stuart Weitzman и Steve Madden.


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