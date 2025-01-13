Как Виктория Бекхэм превратилась из поп-звезды в икону стиля

Когда-то Виктория Бекхэм блистала на сцене в составе группы Spice Girls. Её узнавали по мини-юбкам и микрофону в руках. Но со временем она полностью изменила свой образ. Сегодня Виктория - дизайнер, символ утончённого вкуса и элегантности.

Как передает Day.Az со ссылкой на StarsLife.ru, современные модницы часто повторяют образы Виктории Бекхэм. Она умеет гармонично сочетать минимализм и роскошь. Её гардероб - это пример того, как простые вещи могут выглядеть изысканно.

Стиль Виктории - это не просто одежда. Это её философия, которая вдохновляет женщин на создание элегантных и практичных образов.

От водолазки к роскоши

Один из главных элементов стиля Виктории - водолазка. Это привычный предмет гардероба, который известен под разными названиями: бадлон, гольф или битловка. Но в руках Виктории водолазка становится роскошной вещью. Она выбирает модели из дорогих тканей, которые идеально подходят к её строгим образам.

Брюки: основа классического стиля

Классические брюки свободного кроя - ещё один фаворит дизайнера. Они часто имеют защипы на талии, что придаёт объём и подчеркивает силуэт. Виктория сочетает их с облегающими блузами или жакетами. Такие комбинации создают изысканный и гармоничный стиль.

Тёмные очки: защита и стиль

Очки XXL - неотъемлемая часть её образа. Они напоминают о прошлом, когда Виктория скрывалась от поклонников. Сейчас этот аксессуар стал элементом её фирменного стиля. Очки добавляют загадочности и делают образы более завершёнными.

Как согреться стильно?

Виктория часто носит укороченные пальто оверсайз. Особенно популярны модели из твида с рисунком "ёлочка". Она комбинирует их с тёмными колготками или широкими брюками. Эти сочетания выглядят модно и практично.

Белая блуза: воплощение роскоши

Шёлковые белые блузы - важная часть гардероба Виктории. Высокий ворот и изящный крой делают их символом "тихой роскоши". Она сочетает их с юбками-карандашами или классическими брюками. Эти образы подчеркивают утончённый вкус и современный стиль.

Белые брюки - выбор для смелых

Многие избегают белых вещей в повседневной жизни. Но Виктория доказывает, что белые брюки могут выглядеть так же элегантно, как чёрные. Они отлично сочетаются с другими элементами базового гардероба и добавляют образам лёгкости.