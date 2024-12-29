Одному виду популярных в 2000-х годах причесок предрекли возвращение в моду

Редакторы британской версии Vogue предрекли одной разновидности причесок возвращение в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об укладках с зачесанной набок челкой, популярных в 2000-х и начале 2010-х годов. Отмечается, что аналогичный стиль в настоящее время продемонстрировали многие знаменитости. Так, косой пробор стали носить певицы Рианна и Дуа Липа и актриса Зендея.

Кроме того, с данными укладками дефилировали манекенщицы на показах новых коллекций известных брендов, в том числе Max Mara, Fendi и Prada.