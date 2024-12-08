Туфли из фильма «Волшебник страны Оз» проданы за миллионы долларов

Знаменитые красные туфли с пайетками, которые американская актриса Джуди Гарленд носила в фильме "Волшебник страны Оз", нашли нового владельца за рекордные 28 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, туфли были выставлены на аукцион в Далласе в ноябре, их предварительная оценочная стоимость составляла около 3 миллионов долларов. Несколько человек участвовали в торгах, но победителем стал анонимный покупатель. Эти туфли - одна из нескольких красных пар, которые Гарленд носила в роли Дороти в фильме, снятом в 1939 году.

Примечательно, что данный экземпляр был похищен в 2005 году из музея Джуди Гарленд в ее родном городе в штате Миннесота, но был найден в 2018 году. Бывший владелец туфель - Майкл Шоу одолжил их музею, а затем продал.