11 декабря 2024

11 декабря 2024 16:48

Стилистки перечислили портящие внешний вид модные ошибки

Стилистки Эрин Басби и Бритта Эмбер перечислили портящие внешний вид модные ошибки. Соответствующий материал появился на сайте издания BestLife, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперты указали на ношение одежды неподходящего размера. "Если вы в одном укусе пиццы от того, чтобы выскочить из своих джинсов, то стоит забыть о них прямо сейчас. Прятаться в огромном свитере тоже не выход", - отметила Басби.

Испортить внешний вид также может слишком открытая одежда. По мнению Басби, лучше соблюдать "правило одной кожи", которое помогает сочетать элегантность и сдержанность в образе. "Например, если вы носите глубокий вырез, вы можете выбрать более прикрытую нижнюю часть", - пояснила специалистка.

Кроме того, в составлении стильного образа большую роль играют правильные цвета и комфортный материал, из которого выполнена одежда. "Покупка неудобной одежды, по сути, похожа на сжигание денег", - заявила Эмбер и посоветовала присмотреться к вещам, изготовленным из хлопка и льна.

В завершение собеседницы издания упомянули нижнее белье. Они объяснили, что бюстгальтер должен не только обеспечивать комфорт, но также визуально приподнимать и поддерживать грудь.


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