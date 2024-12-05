5 декабря 2024

5 декабря 2024 20:14

Объявлен главный цвет 2025 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал опубликован на сайте компании.

Так, им стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse ("Мокко мусс" - прим. "Ленты.ру"). Отмечается, что данный цвет символизирует стремление к комфорту и простым удовольствиям.

"Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный и классический, Pantone 17-1230 Mocha Mousse расширяет наше представление о коричневых оттенках - от скромных и приземленных до амбициозных и роскошных", - отметила директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.


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