19 ноября 2024

19 ноября 2024 11:21

Названы самые модные фасоны свитеров в стиле принцессы Дианы

Стилисты французского журнала Vogue перечислили трендовые свитеры на зиму. Об этом они написали на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты отметили, что стоит отдать предпочтение свитерам из жаккарда, которые напоминают о стилистике 1980-х и коллекции подобных нарядов принцессы Дианы. Кроме того, зимой будут актуальны асимметричные модели и вариации с воротником-шарфом. Подтвердить теорию стилисты решили примерами с показов ведущих мировых брендов, в их числе Max Mara, Jacquemus и Miu Miu.


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