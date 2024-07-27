Названы самые популярные одежда и обувь в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные в мире одежду, обувь и аксессуары во втором квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возглавили данный рейтинг кроссовки Loewe x On Cloudtilt 2.0. При этом вторую позицию заняли кроссовки с замшевыми вставками Adidas SL 72 OG Shoes. На третьей строке списка кожаная сумка Coach Tabby Bag. В пятерку также вошли вязаная рубашка бренда Casablanca и плетеная кожаная сумка Dragon Diffusion Santa Croce Big.

В перечне модных вещей оказались в том числе кроссовки Dries Van Noten и солнцезащитные очки Prada Symbole sunglasses.