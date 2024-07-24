7 базовых летних вещей, которые можно носить и осенью

Смена сезонов и переход от лета к осени - это отличная возможность обновить гардероб и сэкономить. Многие летние вещи могут стать основой для осенних образов, если правильно их подобрать и дополнять. Найти эти вещи сегодня можно и на распродаже, а составлять с ними луки - круглый год. Ну или как минимум заранее подготовиться к осени, чтобы не расстраиваться, что лето закончилось, передает Day.Az со ссылкой на lady.mail.ru.
Разбираемся, как выбирать и носить базовые летние вещи, которые будут актуальны и осенью.
Прямые джинсы
Как выглядит денимная классика? Это точно не скинни, "мамсы" или модные сегодня бэгги, а простые прямые джинсы, не слишком облегающие ногу.
Выбирайте прямые джинсы из достаточно плотного денима, которые сохраняют форму. Обратите внимание на классические оттенки - синий, бежевый, черный или серый подойдут идеально - они легко сочетаются с другими вещами.
А вот модные в этом теплом сезоне пастельные тона для осени уже не подойдут - они смотрятся легко, и часто сделаны из довольно тонкого денима.
Хлопковая рубашка
Актуальная рубашка из хорошего материала - основа любого базового гардероба. Многие мгновенно представляют себе белый вариант, но с оттенками можно играть. И если вы умеете гармонично сочетать яркие цвета, ваша базовая рубашка вполне может быть барби-розовой, зеленой или синей.
Самое главное - крой и материал, ведь хлопок бывает очень разным. Выбирайте достаточно плотные модели, которые держат форму и не облегают тело ни в какой части, - актуальная сегодня рубашка имеет немного объемную форму.
Обратите внимание и на детали - пуговицы, воротник и длина манжет тоже имеет значение.
Летом эти рубашки можно носить в качестве второго слоя на топ или же застегивать и сочетать с шортами и джинсами, а зимой - под жакет и кардиган.
Льняной жакет
Льняные вещи считаются исключительно летними, но зря - смесовый или плотный лен вполне можно носить круглый год, ну или хотя бы три сезона из четырех. Например, для этих целей можно выбрать жакет.
Обращайте внимание на модели с подкладкой. Идеально, если она будет "проклеена", это можно уточнить у производителя. Дополнительное тепло такие подкладки не обеспечивают, зато помогают жакету держать форму и смотрятся дорого.
Чтобы сочетать вещь было просто, отдайте предпочтение нейтральным цветам, таким как черный, бежевый, серый или оливковый.
Бермуды
Удлиненные шорты, который заканчиваются в районе колена, смело можно носить до тех пор, пока вы не мерзнете без колготок (хотя некоторые инфлюэнсеры сочетают их с высокими жокейскими сапогами и гетрами). Во многие регионы осень приходит только в октябре, а это значит, что модные бермуды можно носить еще довольно долго.
Выбирайте бермуды из плотных тканей (хлопок или лен подойдут идеально), которые будут хорошо сидеть и не потеряют форму. Ищите модели с высокой талией для создания более элегантного силуэта, и варианты на бедрах, если любите расслабленные образы в стиле топ-моделей нулевых.
Кстати, в этом сезоне в тренды вошли еще и джинсовые бермуды - отголосок огромного тренда на деним. Осенью их тоже можно обыграть, особенно в неформальных луках.
Шелковая макси-юбка
Эти юбки заменили нам привычные модели "карандаши", и, кажется, не устареют никогда. Актуальны прямые варианты, модели А-силуэта и юбки с небольшим клешем ниже колена, чтобы было удобно ходить.
В жару такая юбка пропускает воздух и при этом помогает составить элегантный лук, а в похолодание ее можно носить с сапогами-трубами или казаками.
Если шелковые варианты кажутся вам чересчур дорогими, присмотритесь к моделям из вискозы - они куда бюджетнее, но тоже могут смотреться роскошно.
Хлопковые брюки
Несмотря на лето и максимально расслабленный стиль, тренд на офискор совсем никуда не делся. А многие инфлюэнсеры (в том числе Ирина Шейк и Кендалл Дженнер) и вовсе отказались от облегченных вариантов джоггеров в пользу расклешенных хлопковых брюк в пол.
Носить их тоже можно по-разному - с майкой на бретелях или кроп-топом и кедами или вьетнамками они будут выглядеть расслабленно, со слингбэками и жакетом (он, кстати, необязательно должен быть в цвет) - подойдут даже для строгого дресс-кода.
При выборе обратите внимание на посадку - сегодня актуален любой вариант, но брюки на бедрах не так универсальны, как модели со средней и высокой линией талии.
Жилетка в стиле офискор
Это, скорее, осенняя вещь, которую мы можем удачно обыграть и летом. Стилизация, кстати, будет не сильно отличаться - жилетки в стиле офискор сегодня носятся на белье или голое тело (конечно, если не говорить об образах для строгого дресс-кода, да и просто для работы стоит добавить как минимум жакет).
Вещь особенно понравится минималистам и тем, кто не любит оверсайз - жилетка сидит приталенно и облегает силуэт.
Пусть вам не кажется, что это - вещь с исключительно строгим настроением. Если надеть ее с джинсами с заниженной талией и каблуками, можно воспроизвести любимую формулу Бритни Спирс и Кристины Агилеры из нулевых. А их в излишней строгости точно не упрекнешь.