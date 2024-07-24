7 базовых летних вещей, которые можно носить и осенью

Выбирайте прямые джинсы из достаточно плотного денима, которые сохраняют форму. Обратите внимание на классические оттенки - синий, бежевый, черный или серый подойдут идеально - они легко сочетаются с другими вещами.

А вот модные в этом теплом сезоне пастельные тона для осени уже не подойдут - они смотрятся легко, и часто сделаны из довольно тонкого денима.

Хлопковая рубашка

Актуальная рубашка из хорошего материала - основа любого базового гардероба. Многие мгновенно представляют себе белый вариант, но с оттенками можно играть. И если вы умеете гармонично сочетать яркие цвета, ваша базовая рубашка вполне может быть барби-розовой, зеленой или синей.

Самое главное - крой и материал, ведь хлопок бывает очень разным. Выбирайте достаточно плотные модели, которые держат форму и не облегают тело ни в какой части, - актуальная сегодня рубашка имеет немного объемную форму.