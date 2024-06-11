11 июня 2024

11 июня 2024 13:15

Стилист Рогов назвал модную вещь на лето 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает 164 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт заявил, что в текущем сезоне популярными стали мерч-футболки разных расцветок. Свои слова он проиллюстрировал снимками звезд и инфлюэнсеров, которые надели упомянутые изделия, сочетая их с джинсами, брюками и шортами.

"Модная Заметка. Если у вас нет мерч-футболки, то это срочно надо исправлять! Носите с чем угодно - с классическими вещами, романтичными или гранжевыми!" - посоветовал Рогов.


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