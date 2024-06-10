10 июня 2024

10 июня 2024 15:29

Налетчики ограбили бутик Chanel в центре Парижа

Налетчики ограбили бутик модного дома Chanel в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации источника, ночью четверо неизвестных на автомобиле протаранили витрину магазина люксового бренда, после чего грабители проникли в здание, вынесли несколько сумок и подожгли машину. Известно, что задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. На данный момент полиция ведет расследование.

Бутик французской марки находится в элитном восьмом округе Парижа. Сумму ущерба правоохранители пока не раскрыли.


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