1 июня 2024

1 июня 2024 13:18

Противоречивые брюки стали модными у молодежи

Спортивные брюки, дизайн которых имитирует джинсы, стали модными у молодежи. Об этом сообщает издание New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители поколения Z принялись массово приобретать хлопковые штаны, расцветка которых повторяет деним. По мнению модных редакторов, противоречивый тренд обрел популярность, поскольку зумеры ценят комфорт. 24-летняя Мэдди Чанг призналась, что ходила в таких брюках в офис, поскольку босс запрещает появляться на работе в спортивных штанах.

"Это компромисс для работников офиса, которым запрещают носить удобные легинсы и спортивки. Благодаря брюкам с иллюзией удовлетворен и сотрудник, и начальник", - высказалась собеседница издания. С ее мнением согласились и блогеры, которые демонстрируют в соцсетях образы с упомянутым предметом гардероба.


Просмотров: 121

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

12 апреля 22:22

  • 1 465
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 3 327
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 8 556
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 7 558
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 956
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 7 492
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 8 591
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 8 022
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 7 143
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 7 712
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО