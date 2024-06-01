Противоречивые брюки стали модными у молодежи

Спортивные брюки, дизайн которых имитирует джинсы, стали модными у молодежи. Об этом сообщает издание New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители поколения Z принялись массово приобретать хлопковые штаны, расцветка которых повторяет деним. По мнению модных редакторов, противоречивый тренд обрел популярность, поскольку зумеры ценят комфорт. 24-летняя Мэдди Чанг призналась, что ходила в таких брюках в офис, поскольку босс запрещает появляться на работе в спортивных штанах.

"Это компромисс для работников офиса, которым запрещают носить удобные легинсы и спортивки. Благодаря брюкам с иллюзией удовлетворен и сотрудник, и начальник", - высказалась собеседница издания. С ее мнением согласились и блогеры, которые демонстрируют в соцсетях образы с упомянутым предметом гардероба.