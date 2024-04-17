17 апреля 2024

17 апреля 2024 09:27

Стилист рассказала, в какой одежде правильно заниматься спортом

Тем, кто ходит на занятия стретчингом, стоит выбирать майку, объемную футболку или эластичное боди вместо топов с большими вырезами. Об этом "Газете. Ru" рассказала стилист Карина Островская, передает Day.Az.
 
"Если ваша цель - накачать мышцы, то оптимально будет приобрести качественные леггинсы или велосипедки с высокой талией, а к ним кроп-топ с хорошей поддержкой груди, майку или футболку", - заявила эксперт.
 
Карина Островская посоветовала поклонникам кардио остановиться на простом спортивном костюме. А тем, кто любит кроссфит или аэробику, рекомендовала купить топ с максимальной поддержкой груди.

По словам стилиста, самыми трендовыми спортивными вещами сейчас являются асимметричные кроп-топы, спортивные брюки или леггинсы с лампасами и джоггеры на комфортных резинках.

Главный критерий при выборе одежды для занятий спортом  - удобство. Как утверждает Островская, единственный элемент, который должен плотно сидеть на фигуре, - это специальный бюстгальтер или поддерживающий грудь топ.
 
Стилист советует выбирать спортивную одежду, в составе которой есть нейлон, спандекс, полиэстер и эластан.
 
"Они обеспечивают достаточный воздухообмен, быстро высыхают и оптимально тянутся по сравнению с натуральными материалами. Можно обратить внимание на модели с сетчатыми вставками. Из последних достижений спортивной индустрии стоит рассмотреть мерил/тактель, сапплекс и кулмакс", - рассказала Островская.
 
Кроме этого, специалист заявила, что одежда из синтетических тканей куда лучше выдерживает частые стирки, не линяет и весьма успешно противостоит пятнам пота, чем не могут похвастаться ни хлопок, ни лен, ни другие натуральные материалы. Островская также предупредила, что не стоит заниматься спортом в теплой одежде, так как это только увеличит нагрузку на сердце.


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